به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم مستند «اِلنا» ساخته پترا کوستا یکشنبه ۱۶ شهریور در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
این اثر محصول ۲۰۱۲، در قالب صد و هفتمین برنامه «مستندات یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، اکران میشود و محمدجواد فراهانی منتقد سینما به همراه پوریا نوری مستندساز درباره آن صحبت خواهند کرد.
فیلم ۸۰ دقیقهای «اِلنا»، از جشنوارههایی چون فیلم گوآدالاخارا مکزیک، مستند زاگرب، برازیلیا، فیلم پلنت داک لهستان و هاوانا کوبا برنده جایزه شده است.
در خلاصه این مستند خواهید دید: النا، دختر جوان برزیلی، در رویای بازیگر شدن به نیویورک آمریکا میرود. او خاطرات زندگی مخفیانه خانواده در ایام دیکتاتوری نظامی و پترا خواهر هفت سالهاش را رها میکند و ...
«النا» ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۶ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این فیلم میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما