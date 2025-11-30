  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۰:۳۰

وزیر خارجه در مراسم روز ملی عمان در تهران حضور یافت

وزیر خارجه در مراسم روز ملی عمان در تهران حضور یافت

مراسم روز ملی عمان با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست و دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شامگاه یکشنبه ۹ آذرماه روز ملی عمان در تهران برگزار شد.

در این مراسم «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «شینا انصاری»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و «محمد علی بک»، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه حضور داشتند.

در این مراسم تعدادی از سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران نیز حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم «یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی»، سفیر جدید عمان در تهران به شرکت‌کنندگان خوش آمد گفت.

کد خبر 6673750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها