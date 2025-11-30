وزیر خارجه در مراسم روز ملی عمان در تهران حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شامگاه یکشنبه ۹ آذرماه روز ملی عمان در تهران برگزار شد.

در این مراسم «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «شینا انصاری»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و «محمد علی بک»، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه حضور داشتند.

در این مراسم تعدادی از سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران نیز حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم «یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی»، سفیر جدید عمان در تهران به شرکت‌کنندگان خوش آمد گفت.