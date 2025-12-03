به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی که برای شرکت در مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به شیراز سفر کرده بود، در دانشگاه شیراز حضور یافت و با علیرضا افشاریفر رئیس این دانشگاه، دیدار و گفتوگو کرد.
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، در این دیدار بر آمادگی وزارت امور خارجه برای ایفای نقش تسهیلگری در راستای گسترش تعامل و همکاری بین دانشگاههای کشور و مراکز علمی و پژوهشی منطقه و جهان تاکید کرد.
بقایی با اشاره به روابط خوب و مستمر حوزه سخنگویی وزارت امور خارجه با دانشگاهیان، از جمله از طریق برگزاری جلسات منظم هفتگی با دانشجویان و اساتید دانشگاههای مختلف در نشستهای سخنگویی و تبادل نظر درباره موضوعات سیاست خارجی، از حضور و مشارکت دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز در این نشستها و رویدادهای پژوهشی مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجی استقبال کرد.
علیرضا افشاری فر، رئیس دانشگاه شیراز نیز در این دیدار ضمن تشریح ظرفیتها و جایگاه علمی دانشگاه شیراز، آمادگی این دانشگاه را برای مشارکت فعال در دیپلماسی علمی و فناوری کشور اعلام کرد.
وی همچنین خواستار مساعدت وزارت امور خارجه در جهت تقویت تعاملات دانشگاه شیراز با دانشگاهها و مراکز علمی-تحقیقاتی منطقه و جهان در زمینههای مختلف شد.
