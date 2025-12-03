به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی عصر چهارشنبه همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد، در شهرستان مهریز حضور یافت و در جلسه مشترک با قضات این شهرستان افزود: کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات و مسائل مربوط به پرداختی‌ها از چالش‌های جدی قوه قضائیه است، هرچند برای رفع این مشکلات اقدامات مهمی صورت گرفته یا در دست انجام است.

وی با اشاره به طرح موضوعات مرتبط با زیرمجموعه‌های دستگاه قضا در جلسات شورای عالی قضائی اظهار کرد: رفع این مشکلات همواره مورد تأکید رئیس قوه قضائیه بوده، اما شرایط اقتصادی کشور و دولت، تحقق کامل مطالبات را دشوار کرده است.

مسجدی از اخذ مجوز جذب شش هزار نیروی جدید برای جبران بخشی از کمبودهای منابع انسانی خبر داد و گفت: با ورود این نیروها بخشی از فشار موجود در بدنه قوه قضائیه کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به کسب رتبه نخست قوه قضائیه در اجرای برنامه هفتم توسعه بر اساس ارزیابی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موفقیت حاصل تلاش و مجاهدت کارکنان دستگاه قضاست و شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت از رسالت‌های اصلی پیامبران الهی بوده است، گفت: افتخار ما این است که در جایگاهی مرتبط با عدالت خدمت می‌کنیم و بار اصلی این مسئولیت بر دوش همکارانی است که به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند.

مسجدی هدف سفرهای استانی را تقدیر از تلاش کارکنان و اطلاع دقیق از مشکلات میدانی عنوان کرد و بر پیگیری درخواست‌های قضات مهریز از جمله موضوع ابلاغ‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نظرسنجی اخیر دانشگاه تهران درباره میزان رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضائیه گفت: نتایج این نظرسنجی که هر شش ماه انجام می‌شود، نشان‌دهنده روند افزایشی رضایتمندی عمومی است و این موضوع یک سرمایه اجتماعی ارزشمند برای دستگاه قضا به شمار می‌رود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: این سرمایه اجتماعی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره احساس شده، اما در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر به اوج رسید و مردم بار دیگر پای کشور و نظام ایستادند؛ بنابراین وظیفه ما ارائه بهترین خدمات به مردم است.