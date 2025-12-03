به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری یزد که با حضور رئیس قوه قضائیه، برگزار شد با تأکید بر نقش فرااستانی یزد اظهار کرد: این استان با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را ارائه داده و به این جایگاه افتخار می‌کند.

بابایی افزود: یزد علاوه بر دارا بودن جایگاه برتر در انرژی خورشیدی، آموزش، سلامت و گردشگری، در بخش تولید نیز فراتر از وظایف استانی عمل می‌کند.

وی گردشگری را ظرفیتی کلیدی برای توسعه و دیپلماسی کشور دانست و با اشاره به ظرفیت معدنی استان گفت: بخش عمده‌ای از خوراک صنایع معدنی کشور در یزد تولید می‌شود که نشان‌دهنده تأثیر اقتصادی این استان در سطح ملی است.

استاندار یزد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تخت‌های بیمارستانی یزد به بیماران غیربومی اختصاص دارد، تصریح کرد: بیش از ۴۲ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استان نیز غیربومی هستند و بسیاری از مشاغل توسط نیروی کار سایر استان‌ها پر می‌شود.

وی به شکاف درآمدی و اعتباری استان اشاره کرد و گفت: در حالی که درآمد پیش‌بینی شده برای یزد در بودجه کشور ۴۰ همت است، تنها حدود ۶ همت اعتبار به استان اختصاص می‌یابد که گویای نقش فرامنطقه‌ای یزد در اقتصاد ملی است.

بابایی با اشاره به جایگاه راهبردی یزد در شبکه ریلی کشور هشدار داد: هرگونه اختلال در خطوط ریلی این استان که در قلب شبکه قرار دارد، می‌تواند خدمات‌رسانی به دیگر استان‌ها را مختل کند.

وی تحقق عدالت در توزیع بودجه و توجه به نقش فرااستانی یزد را از خواسته‌های اصلی مردم عنوان کرد و بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه برای صیانت از خطوط انتقال آب استان تأکید نمود.

استاندار یزد در پایان خواستار همراهی قوه قضائیه در اجرای پروژه خط دوم انتقال آب از دریا به استان شد و حمایت از تولید، نظارت قضائی بر تأمین ارز و تسهیلات صنعتی و همچنین تخصیص سهم ویژه به یزد را از درخواست‌های اساسی برای رونق تولید و تأمین نقدینگی دانست.