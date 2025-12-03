به گزارش خبرگزاری مهر؛ محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران در نشست با مدیران محلات، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت محلات، مهمترین مسئله در عملکرد شهری را «تقویت ارتباط مؤثر با مردم» عنوان کرد و گفت: مدیران محلات یکی از اصلیترین کانالهای ارتباطی شهرداری با شهروندان هستند و باید نقشی فراتر از مدیریت سرای محله ایفا کنند.
وی نیازسنجی محلی را از الزامات مدیریت محلات دانست و توضیح داد: برنامههای آموزشی و اجتماعی باید براساس اقتضائات هر محله و تفاوتهای جمعیتی، فرهنگی و سنی طراحی شود.
شهردار منطقه ۲۱ با اشاره به اهمیت همراهی مدیران محلات با تمامی بخشهای شهرداری افزود: مدیر محله باید خط مقدم انتقال مسائل مردم باشد.
در ادامه این نشست، مهدی خدایی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۱ نیز با ارائه گزارشی از اقدامات دوره اخیر و اشاره به چالشهای فرایند انتخاب مدیران محلات، از تلاشهای صورتگرفته برای حفظ نیروهای مؤثر قدردانی کرد و افزود: برنامهریزی برای طراحی یک نسخه واحد آموزشی برای ۱۳ محله در دستور کار قرار دارد، اما این نسخه با توجه به ویژگیهای خاص هر محله سفارشیسازی خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با این نگاه آیندهنگر مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه به شکلی منسجم و اثرگذار ادامه یابد.
شهردار منطقه ضمن قدردانی از زحمات معاونت اجتماعی، تأکید کرد که موفقیت منطقه در گرو تعامل حداکثری، انتقال دقیق مسائل مردم و اجرای برنامههای محلی مبتنی بر نیازسنجی واقعی است.
