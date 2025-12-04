به گزارش خبرگزاری مهر، افشین جباری مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهر از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ بنزین به رانندگان خودروهای استیجاری شهرداری تهران و پیگیری حذف جرایم طرح زوج و فرد برای ناوگان خودروهای سواری شهرداری خبر داد.

وی با اشاره به نگاه حمایتی مدیریت شهری به موضوعات مرتبط با معیشت همکاران راننده شهرداری تهران، گفت: در جلساتی که با دکتر رجبیان مدیرکل محترم پشتیبانی شهرداری تهران داشتیم درباره تأثیر مستقیم افزایش نرخ بنزین بر موضوعات مختلف حوزه حمل‌ونقل از جمله تأثیر بر معیشت همکاران پرتلاش راننده خودرو سرویس شهر بحث‌های کارشناسی انجام و مقرر شد پس از اجرایی شدن طرح بنزین ۳ نرخی، مابه‌التفاوت افزایش نرخ سوخت، به همکاران راننده خودروهای استیجاری شهرداری تهران پرداخت شود.

وی همچنین از پیگیری برای حذف جرایم اعمال شده برای ناوگان خودروهای سواری شهرداری تهران در طرح زوج و فرد در روزهای آلودگی هوا خبر داد و تصریح کرد: با توجه به نوع خاص مأموریت‌های خودروهای شاغل در شهرداری تهران به عنوان نهادی خدماتی که واحدهای آن عموماً از دورکاری مستثنی می‌شوند، مکاتبات و مذاکرات لازم با پلیس راهور برای حذف جرایم طرح زوج و فرد ناوگان خودروهای سواری شاغل در شهرداری تهران صورت گرفته است.