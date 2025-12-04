  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ بنزین برای ناوگان خودروهای سواری

پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ بنزین برای ناوگان خودروهای سواری

مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهر از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ بنزین به رانندگان خودروهای استیجاری شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین جباری مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهر از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ بنزین به رانندگان خودروهای استیجاری شهرداری تهران و پیگیری حذف جرایم طرح زوج و فرد برای ناوگان خودروهای سواری شهرداری خبر داد.

وی با اشاره به نگاه حمایتی مدیریت شهری به موضوعات مرتبط با معیشت همکاران راننده شهرداری تهران، گفت: در جلساتی که با دکتر رجبیان مدیرکل محترم پشتیبانی شهرداری تهران داشتیم درباره تأثیر مستقیم افزایش نرخ بنزین بر موضوعات مختلف حوزه حمل‌ونقل از جمله تأثیر بر معیشت همکاران پرتلاش راننده خودرو سرویس شهر بحث‌های کارشناسی انجام و مقرر شد پس از اجرایی شدن طرح بنزین ۳ نرخی، مابه‌التفاوت افزایش نرخ سوخت، به همکاران راننده خودروهای استیجاری شهرداری تهران پرداخت شود.

وی همچنین از پیگیری برای حذف جرایم اعمال شده برای ناوگان خودروهای سواری شهرداری تهران در طرح زوج و فرد در روزهای آلودگی هوا خبر داد و تصریح کرد: با توجه به نوع خاص مأموریت‌های خودروهای شاغل در شهرداری تهران به عنوان نهادی خدماتی که واحدهای آن عموماً از دورکاری مستثنی می‌شوند، مکاتبات و مذاکرات لازم با پلیس راهور برای حذف جرایم طرح زوج و فرد ناوگان خودروهای سواری شاغل در شهرداری تهران صورت گرفته است.

کد خبر 6678001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها