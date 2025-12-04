تعریض خیابان زندیه با تملک ۵۳ واحد مسکونی و تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران در حاشیه بازدید میدانی آبادیان سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران از این منطقه با اشاره به ریشه‌های بروز این مشکل در محله یافت‌آباد، بیان کرد: عمده علت وقوع این مشکلات در این محله پرجمعیت تهران، فقدان تأمین منابع مالی به ارزشی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان، اختلافات، تعارضات قومی، کثرت وراث و مشکلات اسناد و مدارک مالکان و سکنه این خیابان بود. به این ترتیب هر طرح توسعه و شهرسازی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم این منطقه به بن‌بست می‌رسید.

وی به استفاده از روش‌های جدید توسعه شهری برای نوسازی و تعریض خیابان زندیه در محله یافت‌آباد اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم خانه‌های مجاور این محور را به‌صورت تهاتری با دیگر مجتمع‌های مسکونی، تملک کنیم. به این ترتیب بدون صرف ریالی هزینه از خزانه شهرداری تهران، همه املاک معارض خریداری و تخریب شدند.

شهردار منطقه ۱۸ پایتخت با یادآوری آنکه دهانه چهارراه خیابان زندیه در گذشته تنها ۸ متر عرض داشت، تصریح کرد: همین موضوع موجبات ازدحام فراوان و ترافیک‌های خسته‌کننده برای شهروندان را فراهم کرده بود. این خیابان سابقاً حتی پیاده‌رو یا فضای سبز هم نداشت و شدیداً موجبات مشکلات عدیده ای برای شهروندان شده بود.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این دوره مدیریت شهری برای تعریض خیابان زندیه در محله یافت‌آباد، اضافه کرد: بالغ بر ۵۳ پلاک مسکونی یا مغازه تجاری در این خیابان تملک و تخریب شدند. تخریب املاک معارض، عرض این خیابان ۸ متری را تا ۲۴ متر افزایش داد! فضایی که برای احداث پیاده‌راه و تردد ساده‌تر خودروهای سواری مورد استفاده قرار گرفت.

محمدی افزود: در بازدید که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از این پروژه داشت، روش تملک و توسعه شهری در محله یافت‌آباد تشریح شد. معاون شهردار تهران نیز ضمن ابراز رضایت از اتفاق بزرگ صورت‌گرفته در این محدوده، بر توسعه همین متدولوژی در سایر نقاط بافت فرسوده تأکید کرد.

شهردار منطقه ۱۸ تهران در پاسخ به این سوال که با تعریض این محور چه تغییرات مثبتی در زندگی شهروندان ایجاد شده، تأکید کرد: اولین نتیجه این اقدام، رفع یک گره مهم ترافیکی در محله یافت‌آباد بود. شهروندان این محدوده پایتخت دیگر لازم نیست ترافیک‌های چند ساعتی خسته‌کننده را تحمل کنند.

وی افزود: دیگر دستاورد این طرح، ارتقای نصاب زندگی شهروندان و بهره‌مندی از سرانه‌های مختلف خدمات شهری است. ضمن آنکه همه این موارد، موجب افزایش قیمت املاک منطقه هم شده و انگیزه ساکنین را برای تخریب و نوسازی بافت فرسوده افزایش داده است.