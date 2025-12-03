تصادف زنجیره ای در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه سه وسیله نقلیه شامل یک خودرو پارس، تیبا هاچبک و یک موتورسیکلت در جاده پرتردد سوزا - مسن در شهرستان قشم با یکدیگر برخورد کردند.

در این حادثه خودروی پارس پس از انحراف به طور کامل واژگون شد و تیبا نیز از ناحیه عقب دچار آسیب شد.

بر اساس اعلام منابع محلی حال رانندگان و سرنشینان هر سه وسیله مناسب گزارش شده و خوشبختانه جراحت جدی در میان حادثه‌دیدگان مشاهده نشده است.

علت دقیق بروز سانحه هنوز در دست بررسی قرار دارد، اما رخداد امروز بار دیگر لزوم رعایت احتیاط و توجه بیشتر رانندگان در مسیرهای شلوغ و کم‌دید را یادآور می‌شود.