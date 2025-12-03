  1. استانها
میرجلیلی: انحراف یک دستگاه مینی بوس هفت مصدوم داشت

یزد- رئیس اورژانس استان یزد گفت: بر اثر انحراف یک دستگاه مینی بوس از مسیر در محور یزد به میبد، هفت نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد میرجلیلی با اشاره به اینکه بر اثر انحراف یک دستگاه مینی بوس از مسیر در محور یزد به میبد، هفت نفر مصدوم شدند گفت: این حادثه در ساعت ۱۴:۰۳ امروز رخ داد و مصدومین حادثه توسط کدهای امدادی اورژانس ١١۵ جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی همچنین از عملیات پرواز بالگرد اورژانس هوایی استان به سمت ابرکوه خبر داد و گفت: در ساعت ۱۴:۱۰، بالگرد اورژانس هوایی استان به منظور تسریع در روند انتقال بیمار به مرکز درمانی، به سمت ابرکوه به پرواز درآمد و پس از تحویل نوجوان ۱۶ ساله تصادفی، با انجام اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، وی را برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل کرد.

