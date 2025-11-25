  1. استانها
  2. یزد
۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۹

میرجلیلی: انفجار ناشی از نشت گاز کپسول در میبد ۸ مصدوم داشت

میرجلیلی: انفجار ناشی از نشت گاز کپسول در میبد ۸ مصدوم داشت

یزد_ رئیس سازمان اورژانس استان یزد گفت: بر اثر انفجار کپسول گاز منزلی در بفروئیه شهرستان میبد، هشت نفر دچار سوختگی شدند.

سیدمحمدجواد میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوشنبه سوم آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۶، تماسی مبنی بر انفجار ناشی از نشت گاز کپسول و سوختگی تعدادی در منزلی در بفروئیه شهرستان میبد دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شده و سه مصدوم را به بیمارستان ضیایی اردکان منتقل کردند. سایر مصدومین ناشی از وقوع این حادثه با خودروی شخصی به بیمارستان مراجعه نموده بودند.

رئیس سازمان اورژانس استان یزد ادامه داد: دو نفر از مصدومین به دلیل درصد سوختگی بالا به بیمارستان شهدای محراب یزد اعزام شدند و سایر مصدومین دچار سوختگی نیز توسط اتوبوس آمبولانس اورژانس استان به یزد اعزام شدند.

کد خبر 6667342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها