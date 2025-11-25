میرجلیلی: انفجار ناشی از نشت گاز کپسول در میبد ۸ مصدوم داشت

سیدمحمدجواد میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوشنبه سوم آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۶، تماسی مبنی بر انفجار ناشی از نشت گاز کپسول و سوختگی تعدادی در منزلی در بفروئیه شهرستان میبد دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شده و سه مصدوم را به بیمارستان ضیایی اردکان منتقل کردند. سایر مصدومین ناشی از وقوع این حادثه با خودروی شخصی به بیمارستان مراجعه نموده بودند.

رئیس سازمان اورژانس استان یزد ادامه داد: دو نفر از مصدومین به دلیل درصد سوختگی بالا به بیمارستان شهدای محراب یزد اعزام شدند و سایر مصدومین دچار سوختگی نیز توسط اتوبوس آمبولانس اورژانس استان به یزد اعزام شدند.