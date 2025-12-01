به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه حسینی گفت: در پی غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی و تعطیلی مهدهای کودک در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه، مادران آنها نیز دورکار شدند.
وی ادامه داد: با هدف رفع دغدغه والدین در مراقبت از فرزندان و همچنین کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، کلیه بانوان کارمند دستگاههای اجرایی استان که دارای فرزند در مقاطع مهدکودک، پیشدبستانی و پایههای اول تا سوم دبستان هستند، میتوانند در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ به صورت دورکار فعالیت نمایند.
معاون استاندار یزد در خصوص نکات مهم و استثنائات محدوده شمول گفت: این مصوبه شامل مادران شاغل دارای فرزند در مقاطع مهدکودک، پیشدبستانی و کلاسهای اول، دوم و سوم ابتدایی میباشد
شاه حسینی ادامه داد: بانوان شاغل در مراکز درمانی، بیمارستانها، واحدهای امدادی و اورژانس و همچنین کارکنان مراکز غیردولتی و بخش خصوصی مشمول این مصوبه نمیباشند و تابع مقررات داخلی دستگاه خود هستند.
گفتنی است پیش از این مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، به منظور پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا، آموزش در مدارس ابتدایی را در این دو روز غیرحضوری و مهدهای کودک را تعطیل اعلام کرده بود.
