به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید حمیدرضا صانعی معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: آئیننامههای مربوط به تأسیس شرکتهای هواپیمایی هیچگونه محدودیتی برای سرمایهگذاری همزمان یک مالک در چند شرکت ایجاد نمیکند و بخش خصوصی میتواند آزادانه در این حوزه فعالیت کند.
وی افزود: بخش خصوصی در بسیاری از حوزههای اقتصادی کشور با موانع و مشکلات متعددی روبهرو است و به همین دلیل ترجیح میدهد سرمایه و سبد سرمایهگذاری خود را تقسیم کند.
صانعی در ادامه بیان کرد: حوزه هوانوردی نیز مقررات موجود مانعی برای حضور یک سرمایهگذار در دو شرکت هواپیمایی یا بیشتر ایجاد نکرده است.
وی درباره شرایط تأسیس شرکتهای هواپیمایی توضیح داد: بر اساس آئیننامه، شرکتهایی که قصد دارند به صورت کامل در داخل و خارج از کشور فعالیت کنند باید حداقل چهار فروند هواپیما در اختیار داشته باشند. همچنین برای شرکتهای منطقهای که صرفاً در شهر و پایگاه اصلی خود فعالیت میکنند، این الزام به دو فروند هواپیما کاهش یافته است. این هواپیماها میتوانند ملکی یا استیجاری باشند.
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: هدف از این مقررات، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ایجاد شرایط متنوع برای سرمایهگذاری در صنعت حملونقل هوایی کشور است.
