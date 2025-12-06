به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از صدور و ثبت پروانه ساخت برای ۹۵ درصد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۳۷ هزار و ۲۰۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید دارای پروانه هستند.

وی افزود: شهرهای جدید بهارستان، سهند و صدرا با ۱۷۵۴۷، ۱۷۵۷۳ و ۱۷۳۱۷ واحد بیشترین حجم صدور پروانه را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس گزارش دفتر توسعه امور مسکن، شهرهای جدید امیرکبیر، بهارستان، بینالود، تیس، شیرین شهر، صدرا، عالی شهر، علوی، فولادشهر و مجلسی دارای عملکرد صددرصدی در صدور پروانه اعلام رسیده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مجموعه شهرهای جدید در حوزه انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی نیز به عملکرد ۷۵ درصدی رسیده و در حال حاضر ۱۰۷ هزار و ۹۲۶ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارای این قرارداد هستند.

ملکی در پایان عملکرد شهرهای جدید امیرکبیر، شیرین شهر، عالیشهر و مجلسی را در حوزه قراردادهای مشارکت مدنی بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: شهرهای جدید سهند، فولادشهر، صدرا، پردیس، بهارستان، مهاجران، ایوانکی و تیس نیز به ترتیب عملکردی بالای ۷۰ درصد دارند که تلاش می‌شود تعیین تکلیف قراردادهای سایر پروژه‌های باقیمانده هرچه سریع‌تر انجام و به ستاد گزارش شود.