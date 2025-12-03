مدیر جدید امور دام سازمان جهاد کشاورزی لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از طرف معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، «کیوان پارسایی» بهعنوان مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی لرستان منصوب و مشغول به کار شد.
پیشازاین «رضا همایون» این سمت را برعهده داشت.
