امام‌جمعه نظرآباد: تعرفه یکسان نظارت مهندسی در البرز عادلانه نیست

نظرآباد – امام‌جمعه نظرآباد با انتقاد از تعرفه یکسان نظارت مهندسی در شهرهای مختلف استان، خواستار تجدیدنظر در حق‌الزحمه نظارت برای شهرهای اقماری و توجه ویژه به ساخت‌وساز در حریم گسل‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در دیدار با رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان البرز، بر لزوم اصلاح برخی ساختارها و توجه به واقعیت‌های فنی و جغرافیایی استان در تعیین تعرفه‌های نظارت مهندسی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به یکسان بودن تعرفه حق‌الزحمه نظارت در کل استان البرز گفت: تعرفه یکسان برای شهرهای مختلف، با شرایط اقتصادی، پیچیدگی‌های ساخت‌وساز و فاصله جغرافیایی آن‌ها هم‌خوانی ندارد لذا شهرهای اقماری مانند نظرآباد شرایط متفاوتی دارند و لازم است تعرفه‌ها عادلانه و کارشناسی شده بازنگری شود.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد بابیان اینکه بازنگری در قوانین سازمان نظام‌مهندسی ضرورتی جدی است، افزود: ساخت‌وساز در حریم و بستر گسل‌های فعال البرز نیازمند دقت و سخت‌گیری بیشتری است و بی‌توجهی در این حوزه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای مردم به همراه داشته باشد.

