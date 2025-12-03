سیمایی: جهش ۳۰ درصدی مشارکت دانشجویان در رویدادهای علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازدید از جشنواره حرکت در دانشگاه تبریز، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، عصر روز چهارشنبه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه تبریز با پیشینه علمی و فرهنگی خود بار دیگر ثابت کرد که توان میزبانی شایسته یک برنامه ملی را دارد و این جشنواره نمونه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند آن است.

وی با بیان اینکه انجمن‌های علمی سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار فعالیت دانشجویی را ثبت کرده بودند، افزود: امسال تنوع و تعداد برنامه‌ها به‌طور محسوسی افزایش یافته و هزاران رویداد توسط دانشجویان طراحی و اجرا شده است. این حجم از خلاقیت نشان می‌دهد جوانان ما به مرحله‌ای از خوداتکایی رسیده‌اند که می‌توانند نقش مؤثری در حل مسائل کشور ایفا کنند.

وزیر علوم با اشاره به نقش دانشگاه در تقویت تفکر انتقادی، نوآوری و کار گروهی، خاطرنشان کرد: بازدید از غرفه‌ها نشان داد دانشگاه دیگر تنها محل آموزش تئوری نیست، بلکه محیطی زنده، پویا و الهام‌بخش برای پرورش نسل خلاق و توانمند است. انرژی و انگیزه‌ای که در میان دانشجویان مشاهده می‌شود، برای ما بسیار امیدبخش است.

سیمایی‌صراف همچنین درباره حمایت‌های وزارت علوم از انجمن‌های علمی گفت: در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم گستره حمایت‌ها را گسترش دهیم، اما باور داریم که این سطح از پشتیبانی هنوز پاسخگوی ظرفیت و انگیزه دانشجویان نیست. هر میزان که سرمایه‌گذاری بیشتری در این بخش انجام شود، خروجی‌های مؤثرتر و پروژه‌های کاربردی‌تری به دست خواهد آمد.

وی افزود: بسیاری از طرح‌های دانشجویی امروز وارد مسیر تجاری‌سازی و تولید شده‌اند و این روند ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های دولت وفاق ملی اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای جدی این دوره، تقویت ارتباط میان دانشگاه و جامعه است. این رویکرد با تأکید رئیس‌جمهور دنبال شد و اکنون آثار آن در افزایش جنب‌وجوش علمی و اجتماعی دانشگاه‌ها کاملاً محسوس است. دانشگاه باید در متن جامعه باشد و مسئولیت اجتماعی خود را به‌درستی انجام دهد.