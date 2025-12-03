  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۰

سیمایی: دانشگاه‌ها یکی از نقاط قوت نظام هستند

تبریز- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگاران گفت: دانشگاه‌ها یکی از نقاط قوت نظام هستند.

