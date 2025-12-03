https://mehrnews.com/x39M77 ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۰ کد خبر 6677431 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۰ سیمایی: دانشگاهها یکی از نقاط قوت نظام هستند تبریز- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگاران گفت: دانشگاهها یکی از نقاط قوت نظام هستند. دریافت 98 MB کد خبر 6677431 کپی شد مطالب مرتبط صراف: افزایش ۳۰ درصدی فعالیت انجمن های علمی به نسبت سالهای گذشته بازدید وزیر علوم از شرکتهای فناور پارک علم و فناوری تبریز سیمایی: جهش ۳۰ درصدی مشارکت دانشجویان در رویدادهای علمی کشور سرمست: ایدههای دانشگاهی باید به محصول برسند و در سطح جشنواره نمانند وزیر علوم وارد تبریز شد وزیر علوم: دانشگاه محل گفتوگو و مسئولیتپذیری دانشجویان است برچسبها تبریز وزیر علوم وزیر علوم پیشنهادی
نظر شما