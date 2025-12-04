  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

بازدید وزیر علوم از شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری تبریز

تبریز- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دومین روز سفر خود به آذربایجان شرقی، با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تبریز از مجموعه‌ای از شرکت‌های فناور و نوآور مستقر در این مرکز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح پنجشنبه پس از ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از پارک علم و فناوری و نمایشگاه «شهر سبز» دانشگاه تبریز بازدید کرد.

در جریان این بازدید با مدیران شرکت‌ها و تیم‌های فناور گفت‌وگو کرده و از نزدیک در جریان تازه‌ترین دستاوردهای علمی، فناوری و محصولات دانش‌بنیان آنان قرار گرفت.

وزیر علوم نقش پارک‌های علم و فناوری در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را اساسی دانست و تاکید کرد: حمایت وزارت علوم از طرح‌های فناورانه دانشگاهی یک ضرورت راهبردی است.

در ادامه این برنامه، مدیران پارک علم و فناوری تبریز گزارشی از برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه، چالش‌های پیشِ‌رو و اقدامات در دست اجرا برای تقویت زیست‌بوم نوآوری استان ارائه کردند.

