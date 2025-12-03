بهزیستی: ماهانه ۱۵۰ میلیارد مستمری به ۱۴ هزار معلول شهریار تعلق میگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، خدامعلی نورانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه ۱۴ هزار نفر دارای معلولیت در شهریار پرونده فعال دارند، گفت: خدمات بهزیستی شهرستان از طریق سه دفتر ارائه خدمات به معلولین در سطح شهرستان ارائه میشود.
وی با اشاره به حمایتهای مالی و توانبخشی به افراد دارای معلولیت، افزود: در زمینه تجهیزات و لوازم پزشکی به ۴۸۹ نفر کمک شده است که ارزش آن حدود ۴ میلیارد تومان است و در بخش توانبخشی شامل فیزیوتراپی و کاردرمانی به هزار و ۸۸۵ نفر خدمات ارائه شده است.
نورانی ادامه داد: ۶ هزار و ۶۶۴ نفر از معلولین ماهیانه مستمری دریافت میکنند که مبلغ آن ماهانه حدود ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.
رئیس بهزیستی شهریار درباره مراکز نگهداری شبانهروزی نیز بیان کرد: در حال حاضر ۲۶ مرکز نگهداری شبانهروزی فعال داریم که هزار و ۷۵۰ معلول و سالمند در آنها پذیرش و نگهداری میشوند.
وی همچنین از پرداخت کمک هزینه آزمایش ژنتیک به ۱۲۱ نفر با اعتبار ۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: طرح غربالگری شنوایی نوزادان ۸ هزار و ۵۰۰ نفر را پوشش داده و طرح غربالگری بینایی نیز برای ۴۷ هزار و ۳۰۰ نفر انجام شده است.
نورانی در پایان از همکاری شهرداریهای شهریار، اندیشه و باغستان قدردانی کرد و افزود: سه ون مناسبسازی شده برای جابهجایی افراد دارای معلولیت توسط این شهرداریها تأمین شده است.
نظر شما