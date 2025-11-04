فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از خدمات‌دهی به معلولان بر پایه خانواده‌محور بودن طراحی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر از میان یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در کشور که حدود ۶۸۰ هزار نفر آن‌ها تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، بیش از ۹۴ درصد در منزل و توسط خانواده‌ها نگهداری می‌شوند.

وی افزود: در کنار خدمات مرکز محور که شامل مراقبت، پرستاری، تغذیه، درمان و توانبخشی در مراکز شبانه‌روزی است، خدمات گسترده‌ای نیز برای افرادی که در منزل زندگی می‌کنند در نظر گرفته‌ایم.

عباسی با اشاره به نقش مراکز مثبت زندگی گفت: پرونده افراد دارای معلولیت هر شش ماه یک‌بار از طریق بازدید منزل بررسی می‌شود. همچنین حدود ۳۰۰ مرکز مراقبت و ویزیت در منزل فعالیت دارند که خدمات پرستاری و توانبخشی را به‌صورت حضوری در منزل ارائه می‌دهند.

به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، خدمات روزانه نیز برای افرادی که در منزل نگهداری می‌شوند فراهم است تا بتوانند در ساعاتی از روز در مراکز حضور یافته و از امکانات توانبخشی بهره‌مند شوند.

وی درباره حمایت‌های مالی نیز گفت: در حال حاضر حق پرستاری ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود. علاوه بر آن، خانواده‌ها از خدمات ماده ۲۷ و تجهیزات توانبخشی نیز بهره‌مند می‌شوند؛ به‌طوری‌که در سال گذشته ۱۲۹ هزار نفر تجهیزات توانبخشی دریافت کردند.

عباسی افزود: مستمری افراد دارای معلولیت نیز بر اساس تعداد اعضای خانوار تا سقف ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و هزینه‌های درمانی با بررسی مددکاران و شرایط مالی سازمان تأمین خواهد شد.

وی تأکید کرد: هر فردی که کد معلولیت دریافت می‌کند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد. در موارد خاص که خانواده امکان مراقبت مناسب را نداشته باشد، سازمان موظف است ورود کند و فرد را به مراکز نگهداری ارجاع دهد یا مشکلات محیطی را رفع کند.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: اطمینان داریم خانواده‌ها بهترین مراقبان برای افراد دارای معلولیت هستند و در بیشتر موارد با عشق و تعهد بیشتری از آن‌ها نگهداری می‌کنند.