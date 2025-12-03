به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه پیگیریهای مسعود پزشکیان در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی و به طور مشخص، توسعه زیرساختهای ریلی حومهای استان تهران، شامگاه چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، نشستی به منظور ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام شده، بررسی موانع احتمالی سرعت یافتن پروژه و تصمیمگیریهای لازم در این زمینه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه ابتدا مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از طراحی ساختار سازمانی مجموعه مسئول توسعه و بهرهبرداری از راهآهن حومهای تهران و تصویب و ابلاغ آن از سوی سازمان اداری و استخدامی ارائه داد. در جریان بازدید پزشکیان از بخشهای مختلف راهآهن حومهای تهران در روز هشتم آبان، تشکیل این مجموعه به تصویب رسیده بود.
همچنین استاندار تهران گزارشی از جلسات خود با شهرداران شهرهای مختلف استان و نیز مسئولان بخشهای مختلف مؤثر در توسعه و مدیریت مناطق حومهای از جمله مسئولین بخشهای شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی و تصمیمات و توافقات سازندهای که در این جلسات حاصل شده بود، ارائه کرد.
در این جلسه پزشکیان توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی را وظیفه اصلی دولت عنوان کرد و اظهار داشت: تجربه نشان داده ساختن و تعریض جادهها، تأثیر زیادی در ساماندهی ترافیک و آلایندههای مرتبط ندارد و این توسعه اساسی زیرساختها و ناوگان حمل و نقل ریلی، در بخش بار و چه مسافر است که میتواند مشکلات این بخش را سامان دهد.
رئیس جمهور از مسئولان مرتبط خواست با تهیه نقشه و طرح جامع، اجرای طرح توسعه راهآهن حومهای تهران را بر اساس اقتضائات جغرافیایی، مالی، زیربنایی و دیگر مؤلفههای مؤثر، به بخشهای کوچکتر تقسیم و مسئولیت هر بخش را با تهیه زمانبندی متناسب به پیمانکاران مختلف بسپارند و همزمان به دنبال تأمین تجهیزات مورد نیاز به ویژه لوکوموتیو و واگن باشند تا پس از آماده شدن زیرساختهای ریلی، بهرهبرداری از طرح معطل نماند.
پزشکیان همچنین افزود: برای تأمین مالی پروژه نیز، ما هر منبعی را که شما شناسایی کردید، منجمد کرده و صرفاً به پیشبرد این طرح اختصاص میدهیم. همچنین امکان تأمین مالی از طریق مولدسازی، سرمایهگذاری خارجی و داخلی و مشارکت همه ذینفعان به خصوص واحدها و شهرکهای صنعتی موجود در مسیر اجرای طرح را لحاظ و برای جذب آنها اقدام کنید. همچنین پس از آغاز بهرهبرداری از این طرح منابع حاصل از صرفهجویی در مصرف بنزین و گازوئیل نیز میتواند به توسعه این طرح در تهران و حتی دیگر استانها تخصیص یابد.
رئیس جمهور بر اهمیت تهیه برنامه زمانی برای اجرای هر چه سریعتر این پروژه تاکید و تصریح کرد: در واگذاری بخشهای مختلف این پروژه، ابتدا باید مشخص کنید که پیمانکار کیست، چه باید بکند و برنامه زمانی نیز مشخص شود و پیمانکار نیز بر این اساس برنامه دقیق ارائه دهد. همچنین پیگیر اخذ استانداردها و تمیهد مقدمات لازم برای برقی شدن این مسیرهای ریلی نیز باشید.
پزشکیان گفت: نکته مهم دیگر توسعه مویرگی این مسیرهای ریلی در بخشهایی است که ظرفیت و زمینه آن را دارند؛ چه در درون شهرها و مناطق حومهای. علاوه بر این باید برای آن بخشهایی که امکان اتصال مستقیم به مسیرهای ریلی را ندارند نیز تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای اندیشیده شود تا مردم برای استفاده از ناوگان ریلی در مسیرهای اصلی محدودیتی نداشته باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت با تمام توان از این طرح حمایت میکند، خاطرنشان کرد: باید مراقب باشید که اجرای این طرح بهانهای برای بارگذاری جدید جمعیتی یا صنعتی در تهران نشود؛ مطلقاً اجازه اجرای هیچگونه طرح جدید را که به انتقال جمعیت بیشتر به تهران بیانجامد، ندهید. اجرای موفق این طرح در تهران میتواند پیشران توسعه آن به دیگر استانها و کلانشهرها باشد.
در پایان این جلسه مسئولان حاضر موظف شدند با توجه به تاکید پزشکیان بر سرعت بخشیدن هر چه بیشتر به پیشبرد این پروژه، مأموریتهای محوله را هر چه سریعتر پیگیری کرده و در جلسه دیگری در هفته آینده گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.
