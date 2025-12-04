  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

شمخانی: ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان آرش غیرسازنده است

شمخانی: ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان آرش غیرسازنده است

نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع در هشداری به شورای همکاری خلیج فارس گفت: ادعاهای شورای همکاری درباره ‎جزایر ایرانی و ‎میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ادعاهای شورای همکاری درباره ‎جزایر ایرانی و ‎میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است. ایران در جنگ ۱۲ روزه با وجود برخی حمایت‌ها از تجاوز، خویشتنداری کرد. اقتدار ایران در ‎خلیج فارس نباید بدخوانی شود؛ نقش همسایگان امنیت‌آفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران.»

کد خبر 6677600
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس، ایران را بار ها در منطقه متهم و محکوم کرده است پس همکاری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، خیانت به ایران محسوب می شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها