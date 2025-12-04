شمخانی: ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان آرش غیرسازنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ادعاهای شورای همکاری درباره جزایر ایرانی و میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است. ایران در جنگ ۱۲ روزه با وجود برخی حمایتها از تجاوز، خویشتنداری کرد. اقتدار ایران در خلیج فارس نباید بدخوانی شود؛ نقش همسایگان امنیتآفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران.»
نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع در هشداری به شورای همکاری خلیج فارس گفت: ادعاهای شورای همکاری درباره جزایر ایرانی و میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است.
