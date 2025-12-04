به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در نشستی با رئیس و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی با اشاره به خدمات بیش از چهار دهه جهاد دانشگاهی از جمله نقش مهم این نهاد در انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاهها، گفت: در اوایل دهه ۶۰ در زمینه دانشگاهها مشکلات زیادی داشتیم اما در آن مقطع به نیروهای جهاد دانشگاهی اطمینان کامل داشتیم. مشکلات ما در آن سالها در حوزه دانشگاهها زیاد بود اما توانستیم آن شرایط را پشتسر بگذاریم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با تبریک ۱۶ آذر روز دانشجو، بیان کرد: ماه آذر، ماه دانشگاه است و روز دانشجو نماد این ماه است. روز دانشجو نماد ارزشمندی است و وظیفه همه دانشجویان حفظ این نماد است. ۱۶ آذر امانتی است که سه دانشجوی مسلمان به نمایندگی همه دانشجویان مسلمان آن زمان برای آیندگان به جا گذاشتند و نگاه جوان مسلمان را نسبت به استبداد، دیکتاتوری و سیاست تحمیلی به کشور نشان دادند.
وی ادامه داد: ۱۶ آذر متعلق به دانشجویان مسلمانی است که اولین تشکل خود را در سال ۱۳۲۲ با تلاشهای چهرههای برجستهای همچون آیتالله طالقانی و مهندس بازرگان تأسیس کردند و اوج اقدامات آنها در روز ۱۶ آذر و در رویدادهای انقلاب اسلامی بود.
عارف تصریح کرد: سهم ۱۶ آذر در پیروزی انقلاب اسلامی بینظیر است بنابراین باید منزلت و حرمت این روز را پاس بداریم و مراقب باشیم که وارد مسائل حاشیه نشویم. در دهههای گذشته در این زمینه غفلت کردیم و برخی مسائل حاشیهای مانند برخوردهای امنیتی با دانشجویان بر اصل منزلت این روز غلبه کرد. اکنون راهبرد ما باید حفظ حرمت روز دانشجو باشد. ۱۶ آذر باید همیشه زنده باشد زیرا انقلاب ما به این نماد نیاز دارد.
عارف در ادامه با گرامیداشت شهدای جهاد دانشگاهی بخصوص طهرانچی و همچنین مرحوم کاظمی آشتیانی بیان کرد: جهاد دانشگاهی یکی از مولودهای انقلاب فرهنگی و یک نهاد انقلابی است که نباید جایگاه و مسئولیت این نهاد فراموش شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به خدمات جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: در یک مقطعی، ایجاد ارتباط دانشگاه با صنعت جز آرزوها و مطالبات ما بود ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد. با اینکه در دولت هم تصویب شده بود که در دانشگاه و صنعت دفتری برای ارتباط میان این دو نهاد ایجاد شود ولی همزبانی میان این دو نهاد ایجاد نمیشد. با این حال جهاد دانشگاهی با تلاشهای خود تا حدودی موفق شد این یخ را آب کرده و زبان مشترک بین این دو نهاد ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه جایگاه جهاد دانشگاهی را باید حفظ کرد، افزود: با این حال باید به اولویتهای کشور هم توجه کرد. آیا اولویتهای دهه ۶۰ همچنان اولویتهای امروز کشور است؟ مقایسه جنگ ۸ ساله با جنگ ۱۲ روزه میتواند جواب این سوال را مشخص کند. امروز دنیا، یک دنیا ی پویا و در حال گذر است و جهشهای عصر فناوریهای نوظهور با سرعت بینهایت رو به جلو میرود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه گفت: واقعیت این است که حاکمیت فناوری بر علم ایجاد شده است و اگر ما این واقعیت را نپذیریم، به شدت دچار مشکل میشویم. ما نمیتوانیم فناوریهای نوین را کنار بگذاریم. بنابراین از جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد برخاسته از انقلاب فرهنگی انتظار میرود در این زمینه میدانداری کند. جهاد دانشگاهی با یک نوع بازنگری در تشکیلات یا معماری جدید، جایگاه خود را در حکمرانی دانشبنیان مشخص کند زیرا در برنامه هفتم پیشرفت نیز پیشرفت و استفاده از فناوریهای نوظهور تاکید شده است.
نقش فناوریهای نوظهور در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی مشخص شد
وی با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوظهور یک الزام است نه انتخاب، تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نقش فناوریهای نوظهور مشخص شد. اگر ما در این زمینه به اندازه کافی فعال نباشیم، دچار مشکل میشویم اما اگر دستاوردهای مناسبی در زمینه فناوریهای نوظهور کسب کنیم، کسی جرأت تهدید کشورمان را نخواهد داشت.
عارف با بیان اینکه کشور دچار ناترازیهای مختلفی است، افزود: با این حال معتقدیم با استفاده از ظرفیتهای داخلی میتوانیم این ناترازی را حل کنیم. جهاد دانشگاهی میتواند نقش و جایگاه خود برای حل این ناترازی را مشخص کند. جهاد دانشگاهی برای ایفای نقش در حل مشکلات کشور نیاز ندارد که تعداد زیادی از دانشگاهیان را استخدام رسمی کند بلکه باید شرایطی ایجاد شود تا هر دانشجویی احساس کند که عضو جهاد دانشگاهی است.
وی با انتقاد از رویه تربیت نیروی انسانی در کشور، افزود: ما در تربیت نیروی انسانی عملکرد خوبی نداشتهایم هرچند جهاد دانشگاهی در این زمینه نسبتاً موفق بوده است و در همه مقاطع به نیروهای جهاد دانشگاهی در زمینه عقیدتی و کاری اطمینان وجود داشته است. اکنون هم به وجود حداقلهای فرهنگی، ارزشی و علمی نیروی انسانی معتقدیم ولی دیگر نمیشود امروز با شیوههای دهه ۶۰، گزینش انجام داد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین گفت: جهاد دانشگاهی باید نقش خود را برای تحقق اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم پیشرفت، سند چشمانداز توسعه، بیانیه گام دوم انقلاب و همچنین نقشه مهندسی فرهنگی کشور مشخص کند. رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، علم و فناوری و سمت و سوی آن جوانان هستند. ما بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله باید امسال در زمینههای مختلف از جمله فناوریهای نوظهور در منطقه جایگاه اول را به دست بیاوریم بنابراین جهاد دانشگاهی باید نقش و برنامه راهبردی خود را در این زمینهها مشخص کند.
عارف در ادامه با بیان اینکه جهاد دانشگاهی میتواند نقش واسطه بین حاکمیت و مردم را ایفا کند، افزود: جهاد دانشگاهی نباید محدود به دانشگاه و دانشجو شود البته دانشگاه و دانشجو برای کشور مهم هستند ولی مسئله این است که هنوز بخشهایی از حاکمیت و مردم همزبان نیستند؛ مردمی که در جنگ ۱۲ روزه فوق العاده حاضر شدند. دشمن از روز دوم جنگ فکر میکرد مردم به میدان میآیند البته مردم هم به میدان آمدند ولی نه در جهت خواسته آنها. جهاد دانشگاهی میتواند به نزدیک شدن دیدگاههای مردم و حاکمیت کمک کند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه افزود: جهاد دانشگاهی همچنین میتواند در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق نقش آفرینی میکند. این آسیبها باید در گذشته حل میشد ولی افزایش پیدا کرد. جهاد دانشگاهی پتانسیل و سابقه خوبی برای حل این آسیبها دارد زیرا نهادی برآمده از انقلاب و خوشنام است و جوانان و دانشجویان نگاه خوب به این نهاد دارند.
وی با اشاره به توطئههای عریان استکبار از جمله تحریمهای ظالمانه و حمله به کشورمان در میانه مذاکرات، خاطرنشان کرد: ما میخواهیم جایگاه مؤثری در دنیا و مرجعیت علمی داشته باشیم. مرجعیت علمی مطالبه مقام معظم رهبری بر اساس شناخت ایشان از ظرفیت کشور است. من شهادت میدهم حتی یک کلمه از سند چشم انداز ۲۰ ساله هم شعار نیست. دستیابی به مرجعیت علمی در دنیا شعار نیست بلکه ظرفیت آن در کشور وجود دارد. ما در قرنهای گذشته دانشمندانی داشتهایم که دستاوردهای علمی آنها قابل مقایسه با دانشمندان غربی نیست و میخواهیم به آن جایگاه و مرجعیت بازگردیم.
عارف در پایان با اشاره به اهمیت و لزوم نقشآفرینی و ارتباط بیشتر جهاد دانشگاهی با نهادهای حاکمیتی و دولتی، گفت: جهاد دانشگاهی باید تبیین کند که چه اقداماتی برای حل مسائل کشور میتواند انجام دهد. از سویی چگونگی تعامل جهاد دانشگاهی با دولت هم باید نهادینه شود.
در این جلسه علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی برخی از اقدامات انجام شده در این نهاد از جمله ایجاد سامانه شهر دانشجو، تأسیس مرکزی برای توسعه هوش مصنوعی، برگزاری مناظرات دانشجویی، برگزاری مسابقات قرآنی در سطح بینالملل، تأسیس اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی، طرحهای پیشران در حوزه مهندسی و پزشکی را تشریح و تاکید کرد جهاد دانشگاهی آماده کمک به دولت است.
همچنین مدیران ارشد جهاد دانشگاهی گزارشی از اقدامات خود در زمینههای فناوری، مهندسی، کشاورزی، محیط زیست و مسائل اجتماعی و فرهنگی ارائه کردند.
نظر شما