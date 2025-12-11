به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت حملونقل ریلی حومهای استان گفت: یکی از محورهای تمرکز ویژه رئیسجمهور، ساماندهی حملونقل حومهای تهران است؛ موضوعی که طی دهههای گذشته مغفول مانده و اغلب اقدامات تنها معطوف به داخل شهر تهران بوده است.
وی با اشاره به اینکه تا سال گذشته ساختار مشخصی برای مدیریت یکپارچه حملونقل عمومی استان وجود نداشت، افزود: اگرچه در سال ۹۹ ایجاد شرکت حملونقل ریلی حومهای مصوب شد اما این شرکت عملاً غیرفعال مانده بود. با ورود مستقیم رئیسجمهور، ساختار سازمانی شرکت نهایی و ابلاغ شد و امروز احیای آن لازمه برنامهریزی و اجرای طرحهای ریلی است.
استاندار تهران با تشریح سهم دستگاهها در این شرکت گفت: ۴۹ درصد سهام متعلق به راهآهن جمهوری اسلامی و ۵۱ درصد متعلق به سایر مجموعههاست؛ شهرداریها بیشترین سهم را دارند و بر اساس جمعبندی نهایی، ۲۵ درصد سهم برای شهرداری تهران، ۱۱ درصد برای ۱۶ شهرداری حومه و ۱۳ درصد برای شهرکهای صنعتی درنظر گرفته شده است.
معتمدیان با اشاره به ترافیک سنگین ورودیهای تهران اظهار داشت: روزانه حدود یکونیم میلیون خودرو از شهرهای اطراف وارد تهران میشود که معادل چهار میلیون سفر است و نبود زیرساخت استاندارد حملونقل عمومی تبعات سنگینی بر ترافیک، آلودگی هوا و اتلاف وقت مردم دارد.
وی درباره نوسازی ناوگان حومهای گفت: «برخی قطارها بهدلیل فرسودگی از مدار خارج شدهاند. با دستور رئیسجمهور تعمیرات اساسی هشت دستگاه ریلباس آغاز شده و تا پایان سال به چرخه خدمت بازمیگردند. در میانمدت خرید واگنهای جدید و در بلندمدت توسعه زیرساختهای ریلی دنبال میشود.»
معتمدیان از پیشرفت ۷۴ درصدی پروژه تهران–گرمسار خبر داد و گفت: با تکمیل این خط طی چند ماه آینده، ظرفیت جابهجایی بهطور محسوس افزایش مییابد. پروژه تهران–پرند نیز نیازمند تکمیل زیرساخت است و توسعه محور هشتگرد در دستور کار قرار دارد.
وی با مقایسه هزینه ساخت مترو و توسعه خطوط موجود ریلی افزود: ساخت هر کیلومتر مترو ۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد؛ درحالیکه استفاده از خطوط موجود بسیار کمهزینهتر است و دریافت ۲۰۰ واگن دوطبقه میتواند سالانه ۱۶۰ میلیون مسافر را جابهجا کند که تحولی اساسی برای استان خواهد بود.
معتمدیان با اشاره به نقش حملونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا گفت: ۷۴ درصد سفرهای روزانه با خودروی شخصی انجام میشود و کوتاهی در توسعه حملونقل عمومی موجب اتخاذ تصمیماتی مانند تعطیلی مدارس و محدودیتهای ترافیکی شده است؛ اینها محصول ضعف مزمن زیرساختهاست.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاری کافی در حملونقل عمومی انجام نشده و درآمد طرح ترافیک باید در اولویتهای مردم هزینه شود. فرمانداری تهران نیز نظارت و سختگیری بیشتری برای تطبیق هزینهها با قانون اعمال خواهد کرد.
استاندار تهران با قدردانی از همکاری دستگاهها تصریح کرد: تغییر حکمرانی در تهران ضرورتی انکارناپذیر است و همه مجموعهها باید در مسیر ساماندهی حملونقل حومهای پای کار باشند؛ این پروژه از اقدامات ماندگار استان خواهد بود.
معتمدیان همچنین گفت: واحدهای صنعتی و آلاینده موظف به رعایت حداقلهای زیستمحیطی هستند و در صورت تخلف، محدودیتهای شدید و حتی تعطیلی اعمال خواهد شد؛ سلامت مردم خط قرمز است.
وی در پایان با تأکید بر نهاییسازی مصوبات و ارائه گزارش منسجم به رئیسجمهور تا شنبه آینده گفت: این یک فرصت طلایی است و همه دستگاهها باید بدون اتلاف وقت وارد عمل شوند تا زیرساخت حملونقل ریلی حومهای تهران پس از سالها رهاشدگی به مسیر اصلی بازگردد.
نظر شما