معاون رئیس جمهور: دولت در کنار مردم استان خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسینزاده شامگاه چهارشنبه در بیستوهفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز اظهار کرد: مردم خوزستان نمونه بارزی از مشارکت، مقاومت و انسانیت هستند و نیازی به توصیه ما ندارند؛ چرا که خود همیشه پای کار بودهاند.
وی با اشاره به شرایط سخت اقلیمی استان گفت: با وجود ناملایمتیهای اقلیمی و چالشهای متعدد، مردم این استان دل در گرو خاک و وطن دارند و هر آنچه توانستهاند برای آبادانی سرزمین خود انجام دادهاند.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: امیدواریم به عنوان نمایندگان شما در دولت، خادمان درخور و شایستهای باشیم. اگر مسئولی نخواهد برای خوزستان کار کند، پس برای کجا میخواهد خدمت کند و خود را وقف کند؟
حسینزاده با یادآوری نقش تاریخی خوزستان و کرمانشاه در دوران جنگ تحمیلی گفت: این دو استان مناطقی هستند که دشمن در آنها وارد خاک کشور شد و در عین حال خوزستان از نخستین استانهایی است که بالاترین تعداد رزمندگان و شهدا را تقدیم کرده است. وقتی این آمار را میبینیم باید بدانیم دین بزرگی بر گردن ماست.
به گفته وی، دولت در کنار مردم استان است و در معاونت توسعه و توانمندسازی مناطق کمتر برخوردار با همه توان پیگیر تکمیل کلاسهای درس موردنیاز خوزستان هستیم. حرکت بزرگ مردم در مدرسهسازی آغاز شده و ما نیز بخشی از این زنجیره انسانی خواهیم بود.
حسینزاده با ابراز امیدواری نسبت به ادامه روند مدرسهسازی در استان گفت: با این انگیزه و مشارکت، یقین دارم مدارس باقیمانده نیز ساخته خواهند شد.
