به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز پنجشنبه در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان اظهار کرد: انتظار داریم بنیاد مستضعفان در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، تکمیل زیرساخت‌ها، طرح‌های کشاورزی و احیای نخیلات به‌صورت فعال مشارکت کند.

در ادامه این دیدار سردار حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان ضمن تقدیر از مقاومت و رشادت‌های مردم خوزستان گفت: بنیاد مستضعفان آماده است در اجرای طرح‌های عمرانی، زیرساختی و کشاورزی در کنار استانداری باشد و با همکاری مشترک، بخشی از مشکلات و چالش‌های مردم استان را برطرف کند.

بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری خوزستان و بنیاد علوی در پنج محور اصلی شامل راه‌سازی، مدرسه‌سازی، گردشگری، کشاورزی و آبرسانی روستایی امضا شود و اجرای آن از سال جاری آغاز شود.