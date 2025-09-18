  1. استانها
ظرفیت‌های بنیاد مستضعفان می‌تواند به رفع چالش‌های خوزستان کمک کند

اهواز- استاندار خوزستان گفت: بنیاد مستضعفان با توجه به ظرفیت‌های گسترده خود می‌تواند در توسعه خوزستان و رفع چالش‌های آن نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز پنجشنبه در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان اظهار کرد: انتظار داریم بنیاد مستضعفان در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، تکمیل زیرساخت‌ها، طرح‌های کشاورزی و احیای نخیلات به‌صورت فعال مشارکت کند.

در ادامه این دیدار سردار حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان ضمن تقدیر از مقاومت و رشادت‌های مردم خوزستان گفت: بنیاد مستضعفان آماده است در اجرای طرح‌های عمرانی، زیرساختی و کشاورزی در کنار استانداری باشد و با همکاری مشترک، بخشی از مشکلات و چالش‌های مردم استان را برطرف کند.

بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری خوزستان و بنیاد علوی در پنج محور اصلی شامل راه‌سازی، مدرسه‌سازی، گردشگری، کشاورزی و آبرسانی روستایی امضا شود و اجرای آن از سال جاری آغاز شود.

