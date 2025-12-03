  1. استانها
توسعه فضاهای آموزشی باید اولویت نخست همه دستگاه‌ها باشد

اهواز – استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه توسعه جوامع در گرو آموزش و پرورش است، گفت: تمرکز بر فضاهای آموزشی باید در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه چهارشنبه در همایش تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز که با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: توسعه هر جامعه‌ای در گرو تمرکز اساسی بر آموزش و پرورش است و تجربه کشورهای پیشرفته این واقعیت را به روشنی اثبات کرده است.

وی با اشاره به تجربه کشور ژاپن افزود: ژاپن پس از ویرانی جنگ جهانی دوم، مسیر سریع توسعه را با تمرکز بر آموزش و پرورش طی کرد. همین رویکرد امروز باید سرلوحه برنامه‌ریزی دولت و نخبگان ما باشد؛ چرا که آموزش‌وپرورش کلید طلایی توسعه پایدار است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: هدف‌گذاری دولت برای شکل‌دهی نهضت توسعه فضاهای آموزشی با تکیه بر نیروی عظیم مردمی، نگاهی راهبردی به حال و آینده استان و کشور است و باید با وحدت رویه و جدیت دنبال شود.

موالی‌زاده با صدور دستور ویژه به مدیران استانی و فرمانداران گفت: توسعه فضاهای آموزشی باید به‌صورت جدی در اولویت تمام دستگاه‌ها قرار گیرد و گزارش روند اجرای کار به‌صورت مستمر ارائه شود.

وی تأکید کرد: میزان توجه و پیگیری مدیران در همراهی با خیران و نهادهای مردمی فعال در این عرصه، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد آنان خواهد بود.

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت حذف مدارس سنگی، کانکسی و فرسوده افزود: تحقق این هدف نیازمند بسیج تمامی منابع است و باید از سه مسیر بودجه عمومی دولت، اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ و سرمایه ارزشمند خیرین نیک‌اندیش به شکل منسجم پیگیری شود.

موالی‌زاده، نمونه موفق اجرای این سیاست را احداث یک مدرسه در اهواز دانست و گفت: این مدرسه که سنگ‌بنای آن در بهمن‌ماه سال گذشته توسط رئیس‌جمهور نهاده شد، ظرف تنها هفت ماه با مدیریت جهادی، کار سه‌شیفته و هماهنگی کامل به بهره‌برداری رسید و نشان می‌دهد جبران کمبودهای آموزشی با عزم راسخ کاملاً شدنی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوزستان می‌تواند با همین روحیه جهادی و مشارکت اجتماعی، ظرف مدت کوتاهی بخش زیادی از نیازهای آموزشی خود را جبران کند

