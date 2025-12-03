به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه چهارشنبه در همایش تجلیل از خیرین مدرسهساز که با حضور عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری برگزار شد، اظهار کرد: توسعه هر جامعهای در گرو تمرکز اساسی بر آموزش و پرورش است و تجربه کشورهای پیشرفته این واقعیت را به روشنی اثبات کرده است.
وی با اشاره به تجربه کشور ژاپن افزود: ژاپن پس از ویرانی جنگ جهانی دوم، مسیر سریع توسعه را با تمرکز بر آموزش و پرورش طی کرد. همین رویکرد امروز باید سرلوحه برنامهریزی دولت و نخبگان ما باشد؛ چرا که آموزشوپرورش کلید طلایی توسعه پایدار است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: هدفگذاری دولت برای شکلدهی نهضت توسعه فضاهای آموزشی با تکیه بر نیروی عظیم مردمی، نگاهی راهبردی به حال و آینده استان و کشور است و باید با وحدت رویه و جدیت دنبال شود.
موالیزاده با صدور دستور ویژه به مدیران استانی و فرمانداران گفت: توسعه فضاهای آموزشی باید بهصورت جدی در اولویت تمام دستگاهها قرار گیرد و گزارش روند اجرای کار بهصورت مستمر ارائه شود.
وی تأکید کرد: میزان توجه و پیگیری مدیران در همراهی با خیران و نهادهای مردمی فعال در این عرصه، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد آنان خواهد بود.
استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت حذف مدارس سنگی، کانکسی و فرسوده افزود: تحقق این هدف نیازمند بسیج تمامی منابع است و باید از سه مسیر بودجه عمومی دولت، اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ و سرمایه ارزشمند خیرین نیکاندیش به شکل منسجم پیگیری شود.
موالیزاده، نمونه موفق اجرای این سیاست را احداث یک مدرسه در اهواز دانست و گفت: این مدرسه که سنگبنای آن در بهمنماه سال گذشته توسط رئیسجمهور نهاده شد، ظرف تنها هفت ماه با مدیریت جهادی، کار سهشیفته و هماهنگی کامل به بهرهبرداری رسید و نشان میدهد جبران کمبودهای آموزشی با عزم راسخ کاملاً شدنی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خوزستان میتواند با همین روحیه جهادی و مشارکت اجتماعی، ظرف مدت کوتاهی بخش زیادی از نیازهای آموزشی خود را جبران کند
