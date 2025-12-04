به گزارش خبرنگار مهر، سهراب غفاری شامگاه چهارشنبه در جلسه گروه بهبود کیفیت آموزشی و ستاد امتحانات استان، تغییر نگرش در مجموعه آموزشوپرورش را شرط اساسی پیشبرد برنامههای سوادآموزی دانست و بر ضرورت همکاری بینبخشی و همراهی تمامی واحدهای اداری و آموزشی تأکید کرد.
وی در این نشست که با حضور مدیرکل آموزشوپرورش استان و با محوریت کلاسگذاری سال ۱۴۰۴ برگزار شد، گزارشی از نتایج اجرای مصوبات جلسه پیشین ارائه کرد و از عملیاتی شدن بخش عمدهای از آنها خبر داد.
غفاری با اشاره به چهار دهه فعالیت نهضت سوادآموزی، خدمات ارائهشده در این نهاد را گسترده دانست اما افزود: با وجود تمامی تلاشها، نگاه عمومی و اداری به حوزه سوادآموزی متناسب با تحولات و نیازهای امروز تغییر نکرده است.
ضرورت همراهی ادارات و همکاری بینبخشی
سرپرست معاونت سوادآموزی با اشاره به پیچیدگیهای فرایند شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت افراد بیسواد و کمسواد اعلام کرد: تحقق برنامههای مدرسهمحور زمانی ممکن است که مدیران واحدهای اداری و آموزشی همکاری کامل داشته باشند.
وی نظارت مستمر مدیران پایگاههای سوادآموزی بر روند اجرای کلاسها و برنامهها را ضروری خواند.
غفاری با ارائه جزئیات دستورالعمل کلاسگذاری سال آینده گفت: بر اساس ارزیابیها، برای استان کردستان ۸۲ پایگاه و ۲۳۲ کلاس در دورهها و طرحهای مختلف سوادآموزی پیشبینی شده است و همچنین شش مرکز یادگیری محلی نیز در کنار این پایگاهها اقدام به برگزاری کلاس خواهند کرد.
وی حجم ابلاغی امسال استان را ۱۴۸۰ نفر عنوان کرد که شامل ۲۶۸ نفر در دوره سوادآموزی، ۱۰۵۷ نفر در دوره انتقال و ۱۵۵ نفر در دوره تحکیم است.
وضعیت ثبتنام و روند اجرای مدرسهمحور
غفاری با اشاره به آغاز ثبتنام کلاسها از ۲۴ آبان تا سوم دیماه ۱۴۰۴ گفت: تاکنون ۲۱ کلاس تشکیل و ۱۳۲ نفر ثبتنام کردهاند که شامل ۲۳ نفر در دوره سوادآموزی و ۱۰۹ نفر در دوره انتقال است.
وی اجرای برنامهها در سال جاری را با رویکرد سوادآموزی مدرسهمحور اعلام کرد.
سرپرست معاونت سوادآموزی با ارائه گزارشی از فعالیتهای این حوزه، برگزاری گردهماییهای توجیهی، ارسال دستورالعملها، انتخاب پایگاهها، اطلاعرسانی عمومی، تشکیل جلسات گروه بهبود کیفیت و هماهنگی میان دستگاهها را از مهمترین اقدامات انجامشده برشمرد.
وی تأکید کرد: برای تحقق اهداف کلاسگذاری، از ظرفیتهای درونسازمانی و برونسازمانی بهرهگیری خواهد شد.
اهم انتظارات و الزامات اجرایی
وی همکاری اعضای گروه بهبود کیفیت در تحقق حجم ابلاغی، همراهی واحدهای اداری و آموزشی، نظارت دقیق مدیران پایگاهها، تأمین فضا و تجهیزات آموزشی و برگزاری برنامههای نمادین برای افتتاح پایگاهها را از اولویتهای استان در حوزه کلاسگذاری عنوان کرد.
غفاری با اشاره به برگزاری امتحانات پایانی سوادآموزی ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ گفت: نتایج تحلیلی و مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۳ با ۱۴۰۲ استخراج و به سازمان ارسال شده است.
وی از نظارت حضوری ستاد امتحانات استان و شهرستانها، بررسی پروندهها و صدور احکام اعضای ستاد امتحانات برای سال تحصیلی جدید خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد: در سال تحصیلی گذشته از مجموع ۵۵۸۹ نفر تحت پوشش، تعداد ۴۲۵۸ نفر در امتحانات شرکت کردند که ۲۳۳۶ نفر موفق به کسب قبولی شدند.
بررسی آسیبها و راهبردهای کیفیتبخشی
سرپرست معاونت سوادآموزی در پایان از آسیبهای شناساییشده در حوزه امتحانات سخن گفت و راهکارهای بومی برای بهبود سنجش و ارزشیابی را تشریح کرد.
