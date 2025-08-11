جذب بیش از ۸ هزار نفر در دوره های سواد آموزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عبدی صبح دوشنبه در جریان دیدار با مدیر و خبرنگاران خبرگزاری مهر خراسان رضوی ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از همراهی رسانه‌ها در پوشش فعالیت‌های آموزشی با اشاره به نقش اثرگذار رسانه‌ها در توسعه آموزشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، از راه‌اندازی پایگاه‌های رسمی سوادآموزی در مدارس استان از مهرماه امسال خبر داد و اظهار کرد: این اقدام، برای نخستین بار در کشور، سوادآموزی را از حالت غیررسمی به ساختار رسمی آموزش‌وپرورش وارد می‌کند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: تجربه نشان داده هرگاه رسانه‌ها در موضوعات آموزشی فعال شده‌اند، تحولات قابل توجهی رقم خورده است. نمونه بارز آن، رشد چشمگیر آمار ثبت‌نام سوادآموزان پس از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها بود.

وی با بیان اینکه نهضت سوادآموزی از سال ۱۳۵۸ تاکنون به عنوان بخشی از آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه داده است، یادآور شد: یکی از چالش‌های اساسی این حوزه، ضعف اطلاع‌رسانی بوده که امروز با تعامل رسانه‌های متعهد، این خلأ در حال برطرف شدن است.

عبدی افزود: در سال جاری ۸ هزار و ۴۲۷ نفر در دوره‌های سوادآموزی استان جذب شده‌اند که ۶ هزار و ۲۲۵ نفر پس از تأیید مراحل نظارت و بازرسی در حال تحصیل یا شرکت در آزمون پایان دوره هستند، در دوره سوادآموزی پایه هزار و ۳۱۴ نفر، در دوره انتقال ۳ هزار و ۱۰۶ نفر و در دوره تحکیم هزار و ۸۰۵ نفر مشغول به تحصیل بوده و یا در آزمون نهایی شرکت کرده‌اند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از تغییر مهم در ساختار آموزشی خبر داد و گفت: از مهرماه ۱۴۰۴، پایگاه‌های رسمی سوادآموزی در ۱۱۵ مدرسه منتخب استان مستقر خواهند شد. این پایگاه‌ها تمامی فرآیندهای جذب، ثبت‌نام، شناسایی، آزمون و نظارت را بر عهده دارند و مدیر مدرسه به عنوان ناظر حوزه سوادآموزی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به طرح‌های اثرگذار در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: ۶۰ درصد پرونده‌های ارجاعی در طرح نماد مربوط به دانش‌آموزانی است که والدین کم‌سواد یا بی‌سواد دارند. ارتقای سواد عمومی خانواده‌ها می‌تواند نقش اساسی در پیشگیری از اعتیاد، افسردگی و بازگشت به جرم ایفا کند.

به گفته عبدی کلاس‌های سوادآموزی در زندان‌ها و مراکز یادگیری محلی علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن، مهارت‌هایی مانند خیاطی، سبدبافی و شیرینی‌پزی را نیز آموزش می‌دهند تا زمینه اشتغال و خودکفایی سوادآموزان فراهم شود. وی از اجرای موفق این طرح در مراکز حاشیه‌نشین، روستاها و میان اتباع خارجی خبر داد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: با مشارکت نهادهایی چون سپاه پاسداران، بسیج، فنی‌وحرفه‌ای و سازمان تبلیغات اسلامی، شبکه گسترده‌ای برای ارتقای سطح سواد و توانمندسازی مردم ایجاد شده است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.