به گزارش خبرنگار مهر، سه‌رکاو غفاری شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته سوادآموزی، با گرامیداشت هفتم دی‌ماه، سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی (ره)، اظهار کرد: برنامه‌های هفته سوادآموزی امسال در ادارات آموزش‌وپرورش، مراکز یادگیری محلی و پایگاه‌های سوادآموزی استان اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه هفته سوادآموزی و کلاس‌گذاری از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه در طول سال است، افزود: ضروری است با اقدامات تبلیغی و ترویجی، نتایج فعالیت‌ها و دستاوردهای سوادآموزی از طریق رسانه‌ها، دیدار با مسئولان و ظرفیت پایگاه‌های سوادآموزی به افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود.

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش‌وپرورش کردستان با اشاره به تغییر رویکرد به سمت فعالیت‌های مدرسه‌محور در حوزه سوادآموزی گفت: ایجاد نگرش جدید، شناسایی دقیق مأموریت‌ها و پیگیری مستمر برنامه‌ها تا حصول نتیجه از اقدامات اساسی در این حوزه به شمار می‌رود.

غفاری همچنین از ابلاغ دستورالعمل گرامیداشت هفته سوادآموزی خبر داد و بیان کرد: پوستر، روزشمار و برنامه‌های پیشنهادی هفته سوادآموزی برای تمهید مقدمات برگزاری هرچه بهتر، به ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق استان ابلاغ شده است.

وی هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی برای اجرای آئین نمادین استانی، تعیین وظایف و مسئولیت نواحی و پیگیری امور دانست و افزود: بر اساس روزشمار ابلاغی، انتظار می‌رود برنامه‌هایی کیفی و در شأن این مناسبت در سطح استان برگزار شود.

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش‌وپرورش کردستان تصریح کرد: برگزاری نشست‌های خبری، فضاسازی و تبلیغات محیطی، آئین‌های گرامیداشت و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان سوادآموزی، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، حضور در نماز جمعه، دیدار با مسئولان و ائمه جمعه و اجرای رویدادهای فرهنگی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته سوادآموزی سال ۱۴۰۴ است.

در ادامه این جلسه، روزشمار و برنامه‌های پیشنهادی هفته سوادآموزی تشریح و درباره نحوه اجرای مطلوب و کیفی برنامه‌ها بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری شد.