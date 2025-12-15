  1. استانها
  2. کردستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۰

برنامه‌های هفته سوادآموزی ۱۴۰۴ در کردستان کلید خورد

برنامه‌های هفته سوادآموزی ۱۴۰۴ در کردستان کلید خورد

سنندج- سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش‌وپرورش کردستان گفت: ویژه‌برنامه‌های چهل‌وششمین سال تأسیس نهضت سوادآموزی با شعار سوادآموزی در محور تحول از اول تا هفتم دی‌ماه در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سه‌رکاو غفاری شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته سوادآموزی، با گرامیداشت هفتم دی‌ماه، سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی (ره)، اظهار کرد: برنامه‌های هفته سوادآموزی امسال در ادارات آموزش‌وپرورش، مراکز یادگیری محلی و پایگاه‌های سوادآموزی استان اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه هفته سوادآموزی و کلاس‌گذاری از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه در طول سال است، افزود: ضروری است با اقدامات تبلیغی و ترویجی، نتایج فعالیت‌ها و دستاوردهای سوادآموزی از طریق رسانه‌ها، دیدار با مسئولان و ظرفیت پایگاه‌های سوادآموزی به افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود.

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش‌وپرورش کردستان با اشاره به تغییر رویکرد به سمت فعالیت‌های مدرسه‌محور در حوزه سوادآموزی گفت: ایجاد نگرش جدید، شناسایی دقیق مأموریت‌ها و پیگیری مستمر برنامه‌ها تا حصول نتیجه از اقدامات اساسی در این حوزه به شمار می‌رود.

غفاری همچنین از ابلاغ دستورالعمل گرامیداشت هفته سوادآموزی خبر داد و بیان کرد: پوستر، روزشمار و برنامه‌های پیشنهادی هفته سوادآموزی برای تمهید مقدمات برگزاری هرچه بهتر، به ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق استان ابلاغ شده است.

وی هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی برای اجرای آئین نمادین استانی، تعیین وظایف و مسئولیت نواحی و پیگیری امور دانست و افزود: بر اساس روزشمار ابلاغی، انتظار می‌رود برنامه‌هایی کیفی و در شأن این مناسبت در سطح استان برگزار شود.

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش‌وپرورش کردستان تصریح کرد: برگزاری نشست‌های خبری، فضاسازی و تبلیغات محیطی، آئین‌های گرامیداشت و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان سوادآموزی، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، حضور در نماز جمعه، دیدار با مسئولان و ائمه جمعه و اجرای رویدادهای فرهنگی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته سوادآموزی سال ۱۴۰۴ است.

در ادامه این جلسه، روزشمار و برنامه‌های پیشنهادی هفته سوادآموزی تشریح و درباره نحوه اجرای مطلوب و کیفی برنامه‌ها بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری شد.

کد خبر 6689502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها