به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح یکشنبه در برنامه گرامیداشت سوادآموزی با تشریح آخرین وضعیت سوادآموزی در استان، از تحقق بیش از ۹۰ درصد تعهدات ابلاغی در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: روند اجرای برنامه‌ها و آمارهای موجود نشان می‌دهد که دستیابی به تحقق کامل اهداف تعیین‌شده تا پایان مهلت قانونی سال ۱۴۰۴ کاملاً دست‌یافتنی است.

وی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان در دوره‌های مختلف سوادآموزی افزود: در سال جاری، ۲۰۳ نفر در دوره سوادآموزی، یک‌هزار و ۱۲۲ نفر در دوره انتقال و ۹۲ نفر در دوره تحکیم به‌صورت قطعی ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده استقبال مطلوب جامعه هدف از برنامه‌های آموزشی است.

حسینی با بیان اینکه ۲۸ هزار نفر بی‌سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال داریم، افزود: بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که در بخش باسوادی زنان، به‌ویژه زنان ساکن مناطق روستایی و کمتر برخوردار، هنوز فاصله معناداری با وضعیت مطلوب وجود دارد که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین به جایگاه استان کردستان در ارزیابی‌های ملی اشاره کرد و گفت: بر اساس شاخص‌های عملکردی سوادآموزی، کردستان در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد، اما رویکرد ما توقف در این جایگاه نیست و تلاش داریم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، کیفیت و اثربخشی آموزش‌ها را بیش از پیش ارتقا دهیم.

این مقام مسئول با تأکید بر نقش سواد در توانمندسازی سرمایه انسانی افزود: نگاه امروز به سوادآموزی فراتر از یادگیری خواندن و نوشتن است و مهارت‌محوری و کاربردی‌سازی آموزش‌ها در زندگی فردی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه نشان داده است که بسیاری از افراد موفق در حوزه‌های مختلف علمی و تخصصی، مسیر پیشرفت خود را از همین دوره‌های سوادآموزی آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به رویکرد تحولی در برنامه‌های آموزشی، از برگزاری هفته سوادآموزی در سال ۱۴۰۴ با شعار «سوادآموزی در مدار تحول» خبر داد و اظهار کرد: این هفته از اول تا هفتم دی‌ماه با محوریت موضوعاتی همچون نقش رسانه در تبیین سوادآموزی، تکریم فعالان این حوزه، تعامل با مسئولان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه فرهنگ نماز و انتظار، تقویت مشارکت‌های مردمی و تبیین پیوند نهضت سوادآموزی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری گرامی داشته می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت نهادهای مردمی خاطرنشان کرد: تحقق عدالت آموزشی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، به‌ویژه در مناطق محروم، نیازمند همکاری همه‌جانبه و نگاه مسئولانه تمامی بخش‌های جامعه است.