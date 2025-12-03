به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای دبیرخانه عمومی شورای همکاری خلیج فارس، سران این شورا با پایان جلسه چهل و ششمین نشست خود که شامگاه چهارشنبه به میزبانی بحرین برگزار شد، بیانیهای صادر کرد که در چند بند از آن ادعاهای تکراری درباره جزایر سه گانه ایرانی و میدان نفتی آرش بار دیگر مطرح شده است.
براساس این بیانیه، شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر در حالی که جزایر سهگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است، در ادعایی بی اساس و تکراری، آن را متعلق به امارات خواند.
این شورا در بیانیه پایانی خود در ادامه ادعاهای همیشگی و تکراریاش مدعی شده که این شورا بر موضع ثابت و مصوبات سابق خود مبنی بر محکومیت تداوم اشغال سه جزیره اماراتی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی توسط ایران تأکید دارد.
شورای همکاری خلیج فارس با دخالت در حاکمیت ارضی ایران ادعا کرد: شورا بر حق حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه، آبهای سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی ویژه پیرامون این جزایر که ابوظبی آن را بخش جداییناپذیر از خاک خود میداند، تأکید دارد.
درحالی که همه نقشههای تاریخی حاکمیت دیرینه ایران بر این جزایر سه گانه ایرانی را اثبات میکند، این شورا در ادامه ادعاهای مضحک خود مدعی شد: هرگونه اقدام، تصمیم یا فعالیت ایران در این سه جزیره «باطل و بیاثر» تلقی میشود و این اقدامات واقعیت تاریخی و حقوقی که حق امارات بر این جزایر سه گانه را ثابت میکند، تغییر نخواهد داد.
همچنین شورای همکاری خلیج فارس در بخشی از این بیانیه درج روز ملی جزایر سه گانه خلیج فارس در تقویم رسمی کشورمان که ۹ آذرماه مصادف با ۳۰ نوامبر تصویب شد را محکوم کرد و این اقدام به حق ایران خشم این شورا برانگیخت.
درحالی که جزایر سه گانه بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است، شورای همکاری خلیج فارس در ادامه این بیانیه نخ نما از ایران درخواست کرده که به تلاشهای امارات برای آنچه حل و فصل موضوع اعلام شده، از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری اقدام کند.
در شرایطی که هر کشوری در هر نقطه از سرزمین خود حق ساخت و ساز را برای خود محفوظ میداند، شورای همکاری خلیج فارس پا را فراتر گذاشته و ساختوسازهای مسکونی ایران در جزایر سه گانه ایرانی را محکوم کرده و نسبت به آنچه «مواضع و اقدامات تنشزا» از سوی مقامات ایرانی دانسته، ابراز نگرانی کرده است.
هرچند هر شخصی این اختیار را دارد که به هر نقطه از کشور خود سفر کند و نیروهای نظامی آن اقدام به رزمایش کنند، شورای همکاری خلیج فارس ادعای جدیدی را مطرح و مدعی شده است: رزمایش نظامی ایران در جزایر سه گانه و نیز سفر مقامهای ارشد ایرانی به این جزایر محکوم است.
شورای همکاری خلیج فارس در ادامه، اظهارات مقامهای ایرانی درباره جزایر سه گانه خود را «اظهاراتی خصمانه و تنشآفرین از سوی مقامهای تهران علیه ابوظبی» در موضوع جزایر دانسته و ضمن محکومیت این اظهارات مدعی شده است: این گونه اظهارنظرها «ناقض حاکمیت امارات» بر اراضی خود است.
این شورا از ایران خواسته از اقدامات «تحریکآمیز» ادعایی خودداری کرده و مواضعی سازنده اتخاذ کند که به ادعای این نهاد «اعتماد برای رسیدن به راهحل عادلانه در مورد جزایر سه گانه را تقویت کند.»
شورای همکاری خلیج فارس همچنین از موضع غیر سازنده اتحادیه اروپا در خصوص «ادعای نادرست امارات درباره جزیره سه گانه» که در بیانیه مشترک اجلاس شورای همکاری و اتحادیه اروپا در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل مطرح و در نشست مشترک وزیران امور خارجه دو طرف در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ دوباره مورد تأکید قرار گرفت، قدردانی کرده است.
ادعا درباره میدان گازی آرش
در بخش دیگری از این بیانیه، این شورا مدعی شد میدان گازی آرش (الدره) به صورت کامل در محدوده آبی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک بی طرف از جمله میدان الدره (آرش) از آن عربستان سعودی و کویت است و دو کشور تنها طرفهای ذیحق در بهرهبرداری از منابع این منطقه هستند.
شورای همکاری خلیج فارس ادعای هر طرف دیگری درباره هرگونه حقی در این میدان یا منطقه بیطرف مشترک همجوار با محدوده تعیینشده بین عربستان و کویت را رد کرده است.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که ایران بارها بر مالکیت تاریخی و قانونی خود بر این جزایر و حقوقش بر میدان گازی آرش تاکید کرده است.
از سوی دیگر، این شورا در ادامه از تلاشهای سلطنت عمان در جهت تسهیل گفتوگو میان ایران و ایالات متحده آمریکا درباره پرونده هستهای تقدیر کرد و بر اهمیت ادامه مذاکرات سازنده برای دستیابی به راهحل جامع در این پرونده تأکید نمود. شورای همکاری خلیج فارس آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر در این زمینه را اعلام کرده و بر ضرورت مشارکت آنها در تمامی مذاکرات، گفتوگوها و نشستهای منطقهای و بینالمللی مرتبط تأکید نمود؛ اقدامی که در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن همجواری و پایبندی به قطعنامههای سازمان ملل و مشروعیت بینالمللی، به تقویت امنیت و ثبات منطقهای و جهانی کمک خواهد کرد.
همچنین شورای مذکور بر اهمیت همکاری سازنده میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید کرد و ضرورت تقویت تلاشهای دیپلماتیک برای پایبندی همه طرفها به توافقات بینالمللی مرتبط را یادآور شد؛ اقدامی که به ایجاد اعتماد و تقویت امنیت و ثبات منطقهای و جهانی یاری میرساند.
این شورا بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کرده و خواستار تلاش مشترک همه طرفها برای آرامسازی اوضاع و اتخاذ رویکرد دیپلماسی بهعنوان راهکار مؤثر در حلوفصل منازعات شد. در همین حال، این شورا بر لزوم خویشتنداری حداکثری و دور نگهداشتن منطقه و ملتهای آن از خطر جنگها تأکید نمود.
شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت پایبندی به توافق آتشبس در لبنان که در نوامبر ۲۰۲۴ با میانجیگری آمریکا حاصل شد، تأکید کرد و خواستار اجرای مفاد آن و حمایت از نهادهای لبنانی و سازمانهای بینالمللی در این زمینه شد. این شورا ادامه تجاوزات اسرائیل را که منجر به شهادت و آواره شدن هزاران غیرنظامی و تخریب زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی و بهداشتی گردیده و همچنین هدف قرار دادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) را محکوم کرد. این شورا بر ضرورت اجرای قطعنامههای شورای امنیت درباره لبنان، بهویژه قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق طائف تأکید نمود و مخالفت خود را با اظهارات و دخالتهای خارجی در امور داخلی لبنان اعلام کرد.
شورای همکاری خلیج فارس ادامه حملات رژیم اشغالگر اسرائیل در کرانه باختری و تخریب سازمانیافته زیرساختها را محکوم کرد و از جامعه بینالملل خواست تا تلاشهای خود را برای جلوگیری از تلفات بیشتر انسانی و پرهیز از تشدید اوضاع در سرزمینهای اشغالی فلسطین افزایش دهد.
