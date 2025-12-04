رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ شهید مهدی ربانی در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ شهید مهدی ربانی با اعلام رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها صبح پنجشنبه از سوی سردار تقی نجمی، جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی آغاز شد.

رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ به نام شهید سرلشگر پاسدار مهدی ربانی در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه به مدت دو روز در همه شهرستان‌های آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در حاشیه آغاز این رزمایش از برگزاری رزمایش شهید مهدی ربّانی با مشارکت ۷۰ گردان در استان خبر داد و گفت: با هدف آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و سناریوهایی که احتمال دارد دشمن در مناطق مرزی به ویژه استان‌های مرزی عملیاjی کند، رزمایش شهید مهدی ربّانی در سراسر کشور اجرا می‌شود؛ این رزمایش پنجشنبه و جمعه به عبارتی ۱۳ و ۱۴ آذر اجرایی می‌شود.

سردار محمدحسین رجبی با بیان اینکه ۵۸ گردان بیت‌المقدس برادران و ۱۲ گردان کوثر در این رزمایش شرکت می‌کنند، گفت: ارزیابی قدرت فراخوانی، انسجام، حضور به موقع، سازماندهی، توانایی دفاع از کوی و برزن، بررسی توانمندی بسیج در عملیات امداد و نجات، سنجش میزان آمادگی از جمله اهدافی است که دنبال می‌شود.

وی ارتقای آمادگی رزم و آمادگی دفاعی بسیجیان را هدف نهایی از برپایی این رزمایش دانست و ضمن ابراز رضایت از حضور منسجم و موفق بسیج در جنگ ۱۲ روزه به اشکال مختلف اعم از گشت رضویون، گشت اطلاعاتی، تورهای ایست بازرسی، خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم با حمایت از این فعالیت‌های داوطلبانه بسیجیان به آنها دلگرمی دادند.

سردار تقی نجمی جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز گفت: کمک به حفظ انسجام، ثبات و امنیت داخلی کشور و بالا بردن روحیه و آمادگی نیروهای بسیجی از اهداف برگزاری این رزمایش سراسری در استان است.