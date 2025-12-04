محبان: زلزله۴.۱ ریشتری گرمه در خراسان شمالی خسارتی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی ابوالفضل محبان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی اولیه تیمهای تخصصی، زمینلرزه ۴.۱ ریشتری در حوالی گرمه هیچگونه خسارت جانی یا مالی بههمراه نداشته است.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیمهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند و عملیات پایش میدانی آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی بیان کرد: روستاهای اطراف کانون زلزله توسط تیمهای امدادی، خانههای هلال و گروههای ارزیاب بررسی شد که تا این لحظه خسارتی گزارش نشده است.
نظر شما