به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۱۸:۱۸ عصر جمعه ۱۹ مهرماه در مرز استان‌های خراسان شمالی و سمنان و در حوالی گرمه رخ داد.

مختصات این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۶.۰۶ و عرض ۳۶.۸۳ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون زمین‌لرزه، گرمه با فاصله ۲۷ کیلومتر، جاجرم با فاصله ۳۱ کیلومتر و دوزین گلستان با فاصله ۵۳ کیلومتر گزارش شده است.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۱۳۳ کیلومتری بجنورد و ۱۴۳ کیلومتری گرگان از مراکز استان‌ها به وقوع پیوست.

تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.