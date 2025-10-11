  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر گرمه را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر گرمه را لرزاند

بجنورد- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر حوالی شهرستان گرمه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۱۸:۱۸ عصر جمعه ۱۹ مهرماه در مرز استان‌های خراسان شمالی و سمنان و در حوالی گرمه رخ داد.

مختصات این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۶.۰۶ و عرض ۳۶.۸۳ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون زمین‌لرزه، گرمه با فاصله ۲۷ کیلومتر، جاجرم با فاصله ۳۱ کیلومتر و دوزین گلستان با فاصله ۵۳ کیلومتر گزارش شده است.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۱۳۳ کیلومتری بجنورد و ۱۴۳ کیلومتری گرگان از مراکز استان‌ها به وقوع پیوست.

تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.

