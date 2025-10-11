به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۱۸:۱۸ عصر جمعه ۱۹ مهرماه در مرز استانهای خراسان شمالی و سمنان و در حوالی گرمه رخ داد.
مختصات این زمینلرزه در طول جغرافیایی ۵۶.۰۶ و عرض ۳۶.۸۳ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.
نزدیکترین شهرها به کانون زمینلرزه، گرمه با فاصله ۲۷ کیلومتر، جاجرم با فاصله ۳۱ کیلومتر و دوزین گلستان با فاصله ۵۳ کیلومتر گزارش شده است.
همچنین این زمینلرزه در فاصله ۱۳۳ کیلومتری بجنورد و ۱۴۳ کیلومتری گرگان از مراکز استانها به وقوع پیوست.
تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه اعلام نشده است.
