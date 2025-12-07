ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع زمین‌لرزه ۴.۳ ریشتری شامگاه شنبه در حوالی صفی‌آباد، تیم‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بلافاصله در حالت آماده‌باش قرار گرفته و عملیات ارزیابی میدانی را آغاز کردند.

وی افزود: بیش از ۲۹ روستای اطراف کانون زمین‌لرزه توسط تیم‌های امداد و نجات، گروه‌های ارزیاب و خانه‌های هلال مورد بازدید قرار گرفت و خوشبختانه در هیچ‌یک از روستاها خسارت جانی و مالی مشاهده نشد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با بیان اینکه فرایند پایش تا اطمینان کامل از وضعیت مناطق ادامه دارد، گفت: تیم‌ها همچنان در منطقه مستقر هستند و در صورت گزارش هرگونه آسیب احتمالی، اقلام امدادی و اسکان اضطراری در سریع‌ترین زمان ممکن توزیع خواهد شد.

محبان تصریح کرد: آمادگی نیروهای هلال‌احمر برای پوشش حوادث احتمالی ادامه دارد و هماهنگی کامل با دستگاه‌های مدیریت بحران برای تأمین امنیت و آرامش مردم برقرار است.