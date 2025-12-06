محبان: سقوط از ارتفاع در شیروان جان جوانی را گرفت

ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر شنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک نفر از ارتفاع در محدوده شیروان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر اعلام شد و بلافاصله تیم امدادونجات کوهستان این جمعیت به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی تصریح کرد: پس از بررسی اولیه مشخص شد مردی جوان به دلیل سقوط از ارتفاع دچار آسیبهای شدید شده و متأسفانه پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده است.
وی افزود: تیم امدادونجات پس از دسترسی به محل حادثه و انجام عملیات فنی و ایمنسازی مسیر، پیکر جانباخته را به پایین کوه منتقل و جهت طی مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه داد.
