  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

محبان: سقوط از ارتفاع در شیروان جان جوانی را گرفت

محبان: سقوط از ارتفاع در شیروان جان جوانی را گرفت

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از جان‌باختن یک مرد جوان بر اثر سقوط از ارتفاع در شهرستان شیروان خبر داد.

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر شنبه گزارشی مبنی بر سقوط یک نفر از ارتفاع در محدوده شیروان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد و بلافاصله تیم امدادونجات کوهستان این جمعیت به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: پس از بررسی اولیه مشخص شد مردی جوان به دلیل سقوط از ارتفاع دچار آسیب‌های شدید شده و متأسفانه پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده است.

وی افزود: تیم امدادونجات پس از دسترسی به محل حادثه و انجام عملیات فنی و ایمن‌سازی مسیر، پیکر جان‌باخته را به پایین کوه منتقل و جهت طی مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه داد.

کد خبر 6680052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها