محبان: اپراتور ۱۱۲ جان مصدوم ارتفاعات «زاری» را نجات داد

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت عصر دوشنبه گزارشی مبنی بر ایست قلبی یک نفر در ارتفاعات محلی روستای زاری از توابع اسفراین به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر خراسان شمالی اعلام شد.

وی افزود: اپراتور مرکز پاسخگویی عملیات ۱۱۲ در همان لحظات ابتدایی با ارائه راهنمایی دقیق و لحظه‌به‌لحظه به همراهان مصدوم، عملیات احیای قلبی–ریوی را از طریق تلفن هدایت کرد که خوشبختانه به بازگشت علائم حیاتی منجر شد.

مدیرعامل هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: بلافاصله دو تیم امداد و نجات کوهستان، یک تیم خانه هلال و یک تیم اورژانس به منطقه اعزام شدند و پس از پیمایش مسیر دشوار کوهستانی و انجام عملیات جست‌وجو، به مصدوم دسترسی پیدا کردند.

وی تصریح کرد: نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت وضعیت، با توجه به شیب تند و تاریکی هوا، مصدوم را با استفاده از بسکت به‌صورت ایمن به پایین کوه منتقل و تحویل عوامل اورژانس دادند.

محبان بیان کرد: این عملیات نفسگیر پس از ۱۳ ساعت تلاش پیوسته تیم‌های امدادی در ساعت ۰۳:۴۵ بامداد به پایان رسید.