  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۰

نعمتی: توزیع کنندگان مواد مخدر در تبریز دستگیر شدند

نعمتی: توزیع کنندگان مواد مخدر در تبریز دستگیر شدند

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری دو نفر توزیع کننده مواد مخدر توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۸ امام در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی شامگاه چهارشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران کلانتری ۱۸ امام این فرماندهی پس از اطلاع از فعالیت افرادی در زمینه تهیه، توزیع انواع مواد مخدر در سطح شهرستان موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی افراد مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری شیشه و هروئین را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6677520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها