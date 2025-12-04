نعمتی: توزیع کنندگان مواد مخدر در تبریز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی شامگاه چهارشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران کلانتری ۱۸ امام این فرماندهی پس از اطلاع از فعالیت افرادی در زمینه تهیه، توزیع انواع مواد مخدر در سطح شهرستان موضوع را در دستور کار عملیاتی خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی افراد مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری شیشه و هروئین را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.