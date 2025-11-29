کشف مقادیر قابل توجه مواد مخدر و سلاح غیرمجاز در تبریز توسط بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل سیف‌زاده روز شنبه با اشاره به کشفیات اخیر گشت‌های رضویون و ایست‌های بازرسی در سال‌جاری اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بسیج، فارغ از هر جریان سیاسی، ایجاد امنیت پایدار در جامعه است.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر صنعتی، ابزارآلات تخصصی سرقت، لوازم جعل سند، چندصدها لیتر مشروبات الکلی و چندین قبضه سلاح گرم و شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

سیف‌زاده با هشدار نسبت به خطر وجود سلاح‌های نامتعارف در دست اراذل و اوباش تصریح کرد: در اختیار داشتن این سلاح‌ها توسط افراد شرور، زمینه‌ساز قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و وحشت و تهدید مستقیم امنیت عمومی است و با چنین رفتارهایی قاطعانه برخورد می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه ویژه تبریز با تأکید بر اینکه بسیج در دفاع از مردم با هیچ‌کس تعارف ندارد، بیان داشت: بسیج مدافع امنیت و آرامش مردم است و اقدامات ضد امنیتی را تحمل نکرده و نخواهد کرد.

سیف‌زاده در پایان با اشاره به وجود خلأهای قانونی در زمینه تهیه و خرید برخی سلاح‌های نامتعارف خواستار بازنگری جدی در این حوزه شد تا امنیت عمومی بیش از پیش تقویت شود.

وی با بیان اینکه بسیج در جنگ ۱۲ روزه نقش محوری در امنیت شهری ایفا کرد، تصریح کرد: حضور فعال نیروهای بسیج در استقرار پایگاه‌های محلی و شبانه‌روزی، ایست و بازرسی‌ها، خدمت‌رسانی به مردم، گواهی بر روحیه همبستگی و مسوولیت‌پذیری این نیروی مردمی است که نقشی حیاتی در حفظ هویت و انسجام ملی ایفا می‌کند.

سیف‌زاده با تأکید بر نقش‌آفرینی نیروهای بسیج در این رویداد متذکر شد: در این جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر نقش بی‌بدیل بسیج را مشاهده کردیم؛ نقشی که نشان می‌دهد فرهنگ و تفکر بسیجی همچنان می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کرده و تأثیرگذاری بسیار زیادی در جامعه و کشور عزیزمان داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت ترویج روحیه بسیجی در میان اقشار مختلف مردم تأکید کرد و یادآور شد: استمرار این تفکر می‌تواند پشتوانه‌ای بزرگ برای امنیت، پیشرفت و آرامش کشور باشد.