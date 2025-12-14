کشف انواع مواد مخدر در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز یکشنبه با بیان اینکه این طرحها روزانه در طول ماه اجرا میشود، ادامه داد: مأموران در جریان این طرح ۲۲۱ نفر معتاد متجاهر و پرخطر و ۱۶ نفر خرده فروش و ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر را جمع آوری و دستگیر و به مرکز ترک اعتیاد و مرجع قضائی معرفی کنند که از دستاوردهای دیگر این طرح کشف ۱۴ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و ادوات و آلات توزین و مصرف و توقیف ۳ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو سواری بوده است.
مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از اجرای طرح آرامش در شهر با محوریت دستگیری توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر، جمع آوری معتادان متجاهر پرخطر و کشف ۱۴کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد.
