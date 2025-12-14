  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

کشف انواع مواد مخدر در مراغه

کشف انواع مواد مخدر در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از اجرای طرح آرامش در شهر با محوریت دستگیری توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر، جمع آوری معتادان متجاهر پرخطر و کشف ۱۴کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز یکشنبه با بیان اینکه این طرح‌ها روزانه در طول ماه اجرا می‌شود، ادامه داد: مأموران در جریان این طرح ۲۲۱ نفر معتاد متجاهر و پرخطر و ۱۶ نفر خرده فروش و ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر را جمع آوری و دستگیر و به مرکز ترک اعتیاد و مرجع قضائی معرفی کنند که از دستاوردهای دیگر این طرح کشف ۱۴ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و ادوات و آلات توزین و مصرف و توقیف ۳ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو سواری بوده است.

کد خبر 6688477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با تشکر، این خرده فروشان و توزیع کنندگان به اندازه کلان فروشان برای امنیت و توسعه جامعه خطرناک هستند. با تشکر از همه حافظان عدالت و حاکمان قضایی.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها