کشف انواع مواد مخدر در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز یکشنبه با بیان اینکه این طرح‌ها روزانه در طول ماه اجرا می‌شود، ادامه داد: مأموران در جریان این طرح ۲۲۱ نفر معتاد متجاهر و پرخطر و ۱۶ نفر خرده فروش و ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر را جمع آوری و دستگیر و به مرکز ترک اعتیاد و مرجع قضائی معرفی کنند که از دستاوردهای دیگر این طرح کشف ۱۴ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و ادوات و آلات توزین و مصرف و توقیف ۳ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو سواری بوده است.