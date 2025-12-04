رئیس جدید مجمع نمایندگان مازندران انتخاب شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا وگلوگاه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس جدید مجمع نمایندگان مازندران در خانه ملت انتخاب شد.

در جلسه فوق‌العاده مجمع نمایندگان مازندران، اعضای مجمع از خدمات وپیگیری های عبدالوحید فیاضی در طول دوره مسئولیت شش ماهه گذشته این مجمع قدردانی و غلامرضا شریعتی نماینده شرق استان را با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید این مجمع انتخاب کردند.

همچنین در این جلسه احمد فاطمی و کامران پولادی نمایندگان مردم بابل وحوزه انتخابیه نوشهر، چالوس وکلاردشت به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و سخنگوی این دوره مجمع نمایندگان مازندران انتخاب شدند.

مجمع نمایندگان مازندران متشکل از ۱۲ نماینده مردم این استان در مجلس شورای اسلامی است که پیگیری جمعی مسائل کلان و پیشرفت دیار علویان را در دستور کار دارد.