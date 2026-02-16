اختصاص ۵۰ همت برای تامین قیر رایگان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه ای، بندهایی از ردیف ۴ الزامات حوزه نفت و انرژی درباره هزینه کرد درآمدهای حاصل از را به شرح زیر تصویب کردند.

معادل ریالی میزان نفت تحویلی وزارت نفت به پالایشگاهها از محل منابع داخلی در سال ۱۴۰۵ بابت دریافت مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم): ۵۰۰ هزار میلیارد ریال

وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و معابر محالت هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی، بهسازی شبکه آزادراهی کشور توسط بخشهای دولتی و خصوصی: ۴۹ درصد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه های بهداشت و اجرای طرح های پروژه های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها تا ۷۰ درصد به صورت تهاتری) : ۲۰ درصد

وزارت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری: ۴.۵ درصد سازمان نوسازی مدارس، توسعه وتجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی و نیم درصد دانشگاهها و پارکهای علم وفناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری): ۵ درصد

وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط برای آسفالت معابر عمومی (۵۰ درصد از این سهم برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت(: ۱۷ درصد

بسیج سازندگی ۶.۵ درصد برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی، پایگاههای بسیج مقاومت، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس و ۲.۵ درصد برای پادگان ها و مجتمع های بزرگ مسکونی ارتش جمهوری اسلامی ایران: ۹ درصد