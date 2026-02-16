به گزارش خبرنگار مهر، مهران روانبخش پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به ضرورت تأمین آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان در آستانه ماه رمضان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن این ماه، طرح نظارت و بازرسی ویژه با هدف کنترل و رصد بازار، پیشگیری از گرانفروشی، احتکار و تخلفات صنفی، به صورت گسترده در سراسر استان اجرا میشود.
وی افزود: در قالب این طرح، تیمهای مشترک بازرسی متشکل از بازرسان ادارهکل صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی، به صورت مستمر فعالیت واحدهای صنفی بهویژه عرضهکنندگان کالاهای اساسی، اقلام پرمصرف و مایحتاج عمومی را زیر نظر خواهند داشت.
روانبخش با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاههای نظارتی تصریح کرد: هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و احتکار کالا، بدون اغماض و در چارچوب قانون به مراجع ذیصلاح معرفی و با متخلفان برخورد خواهد شد.
سرپرست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان همچنین از نقش مؤثر مشارکت مردمی در موفقیت این طرح سخن گفت و بیان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، ایجاد ثبات و شفافیت در بازار، تأمین کالاهای اساسی با قیمت مصوب و حفظ حقوق و کرامت مصرفکنندگان در ماه ضیافت الهی است.
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