  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

روانبخش: با متخلفان بازار رمضان بدون اغماض برخورد می‌شود 

روانبخش: با متخلفان بازار رمضان بدون اغماض برخورد می‌شود 

اهواز - سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با هشدار به سودجویان بازار گفت: با هرگونه گران‌فروشی و اخلال در تأمین کالاهای اساسی در ماه رمضان بدون اغماض برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران روانبخش پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ضرورت تأمین آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در آستانه ماه رمضان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن این ماه، طرح نظارت و بازرسی ویژه با هدف کنترل و رصد بازار، پیشگیری از گران‌فروشی، احتکار و تخلفات صنفی، به صورت گسترده در سراسر استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، تیم‌های مشترک بازرسی متشکل از بازرسان اداره‌کل صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی، به صورت مستمر فعالیت واحدهای صنفی به‌ویژه عرضه‌کنندگان کالاهای اساسی، اقلام پرمصرف و مایحتاج عمومی را زیر نظر خواهند داشت.

روانبخش با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و احتکار کالا، بدون اغماض و در چارچوب قانون به مراجع ذی‌صلاح معرفی و با متخلفان برخورد خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان همچنین از نقش مؤثر مشارکت مردمی در موفقیت این طرح سخن گفت و بیان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، ایجاد ثبات و شفافیت در بازار، تأمین کالاهای اساسی با قیمت مصوب و حفظ حقوق و کرامت مصرف‌کنندگان در ماه ضیافت الهی است.

کد مطلب 6750527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها