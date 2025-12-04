به گزارش خبرنگار مهر، الهام یاوری، صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان یزد، با ارائه گزارشی از وضعیت مدارس سمپاد گفت: دانشآموزان مدارس سمپاد کوشا و فعال هستند و تاکنون نتایج ارزشمندی حاصل شده است.
وی افزود: میکوشیم فضای صمیمی و نزدیک به ارزشها و مناسک مذهبی در مدارس سمپاد حفظ و ارتقا یابد و فضای معنوی این مدارس بیشتر تقویت شود.
رئیس سازمان سمپاد همچنین از برنامهریزی برای تقویت ارتباط با خانوادهها و افزایش شناخت دانشآموزان نسبت به مسائل تربیتی و معنوی خبر داد.
علی دهقان بهاآبادی نیز از تحول رویکرد مدارس استعدادهای درخشان خبر داد و گفت: رویکرد مدارس سمپاد امروز در کنار آموزش، توجه جدی به مسائل تربیتی دارد و این امر، سیاست اصلی این مدارس است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه رویکردهای مهارتمحور، تربیتمحور و پژوهشمحور در این مدارس تقویت شده، اظهار داشت: درهای مدارس سمپاد به روی همه دانشآموزان کشور گشوده شده و انتظار داریم دانشآموزان مدارس عادی نیز در رویدادهای علمی، مهارتی و پژوهشی سمپاد مشارکت داشته باشند.
دهقان بهاآبادی افزود: رویکرد مهارتمحوری در مدارس سمپاد رونق بیشتری یافته و زمینه رشد همهجانبه دانشآموزان را فراهم کرده است.
