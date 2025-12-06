  1. استانها
زمانی: توسعه پایدار منوط به مهارت‌آموزی است

یزد_ رئیس دانشگاه ملی مهارت با تاکید بر اینکه توسعه پایدار منوط به مهارت‌آموزی است از افزایش ۸ برابری اعتبارات تجهیزات کارگاه‌های دانشگاه مهارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زمانی، صبح شنبه در همایش معاونان اداری مالی دانشگاه ملی مهارت کشور در استان یزد، آموزش‌های مهارتی را شرط اساسی توسعه پایدار کشور دانست و اظهار کرد: ناترازی میان مدارک دانشگاهی و نیاز بازار کار باید فوراً اصلاح شود.

زمانی با انتقاد از ورود نیروی کار فاقد مهارت واقعی به صنایع، به‌ویژه تعمیرگاه‌ها، اظهار داشت: در این دانشگاه، شعار ما آموزش، آموزش، آموزش است و این خط قرمز ماست؛ چرا که آموزش‌های مهارتی جبران‌کننده عدم تطابق مدرک تحصیلی با بازار کار است.

وی کیفیت آموزش را وابسته به عوامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانست و افزود: تمام تصمیمات اداری و مالی بر کیفیت آموزش اثر مستقیم دارد و همه ما باید همسو باشیم.

رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور در خصوص زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: اعتبارات تخصیص‌یافته برای تجهیز کارگاه‌ها نسبت به سال گذشته هشت برابر افزایش یافته است، اما این رقم هنوز کافی نیست.

زمانی در پایان بر نقش صنعت در این مسیر تأکید کرد و گفت: تأمین تمام تجهیزات تنها با بودجه دولتی ممکن نیست؛ صنعت باید به دانشگاه اعتماد کند و دانشگاه باید پاسخگوی نیاز صنعت باشد. ما نیازمند پشتیبانی مالی برای توانمندسازی اساتید هستیم تا شایسته‌ترین افراد جذب شوند.

