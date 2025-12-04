امیرحسین ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پیکر مطهر این شهدای والامقام، در ادامه حرکت کاروان «دریادلان» هرمزگان، ۴ شهید گمنام جدید وارد استان هرمزگان شده و در شهرستانهای سیریک، پارسیان و بندرعباس تشییع و تدفین میشود.
وی با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم شهیدپرور استان در این مراسم اظهار داشت: این آیینها فرصتی است تا ارادت عمیق جامعه به ارزشهای دفاع مقدس و ایثارگری رزمندگان والامقام بهنمایش گذاشته شود.
ذاکری در ادامه به حضور پیکر ۱۴ شهید گمنام دیگر در سطح استان طی روزهای گذشته اشاره کرد و افزود: از ۲۸ آبانماه و همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و هفته بسیج، میزبان این عزیزان بودیم که با استقبال بینظیر مردم در شهرستانهای بندرعباس، میناب، جاسک، بشاگرد، رودان و حاجیآباد خاکسپاری شدند.
وی با تأکید بر برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی در این ایام به همت کاروان «دریادلان» و با مشارکت تمامی دستگاههای مرتبط گفت: این برنامهها در راستای گرامیداشت و پاسداشت یاد و خاطره جاویدان شهدا برگزار شد.
مسئول امور شهدای گمنام استان هرمزگان با بیان اینکه تاکنون پیکر ۲۳۰ شهید گمنام در ۱۰۹ نقطه از این استان خاکسپاری شدهاند، خاطرنشان کرد: امسال در فاصله زمانیِ ایام مقدس از شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تا وفات حضرت امالبنین (س)، استان هرمزگان میزبان ۱۸ شهید گمنام بوده است.
ذاکری در پایان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تصریح کرد: اینگونه آیینها فرصتی مغتنم برای بازخوانی ارزشهای والای دفاع مقدس و تقویت حس تعلق و افتخار ملی، به ویژه در میان نسل جوان است.
نظر شما