به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین اجلاسیه تولیت‌های آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی صبح پنجشنبه ر آستان مقدس مسجد جمکران آغاز شد.



در این نشست، تولیت‌های آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و نمایندگان این اماکن مقدس حضور دارند.



این اجلاسیه با موضوعاتی همچون نگاشت سند ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار، بررسی نسبت مقوله زیارت با نظام تعلیم و تربیت، برنامه‌های جشن بزرگ نیمه شعبان و برنامه‌های بین المللی آستان های مقدس برگزار شده است.