گل گهر قهرمان المپیاد آتش نشانان معادن کشور شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران «ایمپاسکو» در مراسم اختتامیه هجدهمین المپیاد آتش نشانان معادن کشور که طی سه روز به میزبانی شرکت گل گهر در گهر پارک سیرجان برگزار شد گفت: همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، پس همانطور که خود را برای مواجهه با حوادث آماده می‌کنید، به نکات ریز پیشگیری از حوادث هم توجه داشته باشید.

تورج زارع، در بخشی از سخنانش شرکت گل گهر را مایه سربلندی و افتخار کشور معرفی کرد و با اشاره به بازدید از منطقه گل گهر گفت: با دیدن این همه اتفاقات خوب در منطقه به ویژه مجموعه زیبای گهر پارک احساس غرور و لذت کردم.

وی تصریح کرد: این پیشرفت‌های بی نظیر بدون وجود یک مدیر عامل حرفه‌ای، با تفکر زیبا و آینده نگر امکان پذیر نبود، چراکه گل گهر روزی تمام می‌شود و فقط اقداماتی که برای نیروی انسانی و مردم منطقه انجام شده، باقی خواهد ماند.

سعید عتیقی، مدیر عامل شرکت گل گهر نیز خطاب به آتش نشانان حاضر در این المپیاد، روحیه خوب و انرژی بخش آنها را ستود و تأمین آخرین، به روزترین و بهترین تجهیزات برای حفظ جان آتش نشانان در حوادث را از مهم‌ترین وظایف شرکت‌های معدنی و صنعتی عنوان کرد.

امیر ولدخانی، مدیر ایمنی سازمان ایمیدرو نیز با تاکید بر اینکه یک آتش نشان خوب با تجهیزات خوب می‌تواند خوب عمل کند، از تیم آتش نشانی گل گهر که تنها تیمی بود که در حادثه بندر شهید رجایی دچار مشکل نشد و تا روز آخر به امدادرسانی ادامه داد، تجلیل کرد.

در آئین اختتامیه این المپیاد از تیم‌های آتش نشانی شرکت گل گهر، مجتمع کک سازی زرند و شرکت سنگ آهن مرکزی بافق یزد که مقام‌های اول تا سوم را کسب کرده بودند تجلیل شد.